非法储存且未冷藏生鲜食品 网络食品杂货商OurPasar Essentials被罚万元

（早报讯）无执照储藏约312公斤的肉类和海鲜，且未冷藏125公斤的生牛肉和鸡肉，网络食品杂货商OurPasar Essentials Pte Ltd和该公司总裁今天（9月8日）被罚款共2万元。

新加坡食品局今天发布的文告指出，当局人员今年2月发现OurPasar Essentials Pte Ltd的职员在没有任何冷藏设施的情况下，处理摊在桌子上的生肉和海鲜，包括一箱放置在室外车道的生鸡翅。

当局进一步调查显示，虽然公司已经为冷藏库申请执照，但在调查期间，并未获得批准冷藏生鲜产品。有鉴于食品安全风险，当局在起获超过100公斤未冷藏的生肉后，马上将它们丢弃。

不当储存肉类和海鲜的OurPasar Essentials Pte Ltd，今天被判罚款1万1000元，而其总裁沙费扎恩（Muhammad Shafizan bin Saikh Abdul Kader）也因为没有恪守职责，避免事件的发生，而被罚款9000元。

当局强调，非法储藏肉类和海鲜，以及未冷藏所售卖的肉类，都将构成食品安全风险。

根据食品销售法令和卫生肉类和鱼类法令，若要经营食品加工设施或存放肉类和海鲜产品的冷藏库，业者必须获取有效执照。违例者可被罚款不超过1万元，或坐牢最长12个月，或两者兼施。

如果被发现拥有存放在无执照冷藏库的肉类或海鲜，且以售卖或供应为目的，可被罚款最多5万元，或坐牢长达两年，或两者兼施。重犯者则将面对高达10万元的罚款，或坐牢长达三年，或两者兼施。

另外，若未冷藏所售卖的肉类，也会面对不超过2000元的罚款。如果被罚款后继续违反条例，每违例一天，将被罚款100元。