新交所下令营养屋国际 委独立检讨者进行调查

（早报讯）营养屋国际（NutryFarm International）今天（9月8日）闭市后透露，新交所监管公司（SGX Regco）已向它发出合规通知（NOC），下令它委任合适的独立检讨者，调查两项已终止的收购计划以及有关9140万港元（1580万新元）可退还押金的收回和客户拖欠的2681万人民币（570万新元）预先付款的收回情况。

有关可退还押金和预先付款金额显著，因此引起监管公司关注。它注意到，营养屋国际在6月底时的净流动资产和净资产值为7833万港元和3226万港元。

营养屋国际易主后目前以榴梿贸易为新的核心业务，它原名彩通技术（LottVision），原有业务是科技方案与服务。它是在2018年3月宣布收购First Linkage Inc.的45％股权的计划，收购价是9000万人民币，并在2019年6月宣布以5000万人民币收购First Linkage旗下Xinjiang Zhongtong Internet Science and Technology Development Co. Ltd（简称XJZT）的100％股权的计划。2019年12月，它同意支付First Linkage的卖方Wang Xiaoxin一笔9140万港元的可退还押金，但随后这项收购便宣告终止，而卖方还未退还的押金还有6680万港元。双方同意把剩余押金用于收购XJZT，但该收购后来也终止。公司今年8月头，卖方还未退还的押金还有5920万港元。

另外，在今年8月，营养屋国际受询时透露，自2018年以来它已预先支付了2681万人民币给成都两个客户的联号公司Meili Tianyuan Agriculture Co. Ltd.（简称MLTY），后者自2019年底便没有偿还公司预先支付的款项。

监管公司要求营养屋国际委任独立检讨者调查这些收购计划、有关可退还押金的支付和收回，以及预先付款给MLTY的事实情况。独立检讨者的委任须获得监管公司批准并且直接只向监管公司报告。

营养屋国际今天股价挫跌5.41％，闭市报0.35元。