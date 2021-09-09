疫情升温影响市场情绪 海指跌39.59点

（早报讯）疫情升温影响市场情绪，促使新加坡股市晴雨表海峡时报指数昨日（9月8日）重回3100点以下，区域股市也普遍下跌。海指昨日闭市报3068.94点，全天跌39.59点或的1.27％跌幅，在区域主要股市当中跌幅最大。

辉立期货投资分析师周峻贤接受《联合早报》访问时指出，海指此次下跌重新来到上周的低位，但仍高于5月间大跌时的低水平。

他表示，除了本地冠病病例大增影响市场情绪之外，主要经济体的经济展望也继续压抑投资者的情绪。让人失望的美国非农就业数据以及主要贸易伙伴的德尔塔变种病毒疫情仍在恶化，多少打击了早前对外部需求韧性的乐观看法。

从好的方面看，他指出，美国病例似乎已过峰顶，中国贸易数据则远比预期好。虽说还没有任何加息宣布，但加息预期可能提振本地银行股面对的市场情绪。

银河—联昌证券（CGS-CIMB Securities）市场分析师萧玮恩受访时指出，自从海指上周跌破3100点水平以来，这个水平成为海指强有力的阻力水平，因为它原本是海指有力的支持水平。

他认为海指昨日下跌有国内外因素。国内来说，本地每日新病例已升至超过一年高位，过去几天居高不下，造成市场日益担忧，经济逐步重启的脚步可能再度受挫。

外部因素方面，中国央行维持谨慎的货币政策，并没大水漫灌式的强力刺激经济。中国央行没如市场预期的下调存款准备金率（降准），这打击了市场信心。

此外，市场担心病例增加迅速，美国股指周二有所回调，影响了本地周三的市场情绪。美国联邦储备局多名官员本周的讲话因此将受市场密切留意。

他说：“市场将观察是否有任何迹象显示最近就业数据的疲软，将影响联储局逐渐削减量化宽松力度的计划，以及鹰派官员是否转为与联储局主席鲍威尔的较温和语调一致。”

整体本地股市交易量昨日仅稍微增至18亿4000万股，不过交易总值却比周二大增50％至13亿8000万元。海指成份股的交易量达六天来最高。全场上升股147只，下跌股351只。

海指成份股27只下跌，2只持平，唯一上涨的是香港置地（Hongkong Land），股价昨日再涨2.33％至4.84美元。由于该公司将投资5亿美元回购股票，该股前日已应声飙升12.90％。

营养屋国际（NutryFarm International）昨日闭市后透露，新交所监管公司（SGX Regco）已向它发出合规通知（NOC），下令营养屋国际委任合适的独立检讨者，调查两项已终止的收购计划的情况以及有关9140万港元可退还押金的收回和2681万人民币预先付款的收回情况。营养屋国际的净流动资产和净资产值为7833万港元和3226万港元。有关可退还押金和预先付款金额巨大，因此引起监管公司关注。独立检讨者的委任须获得监管公司批准并且直接只向监管公司报告。

营养屋国际昨日股价挫跌5.41％，闭市报0.35元。

GYP房地产（GYP Properties）昨日闭市后答复新交所询问时透露，它正与银行谈商为7030万元的抵押贷款进行再融资，这笔贷款以集团在新西兰的永久地契房地产做抵押。集团以往都成功为这些贷款进行再融资。

GYP房地产昨日股价持平于0.146元。新交所是询问该集团将如何偿还在今后12个月内到期的9180万元贷款。GYP房地产表示，有关贷款已减少至7810万元。它预期该笔7030万元再融资加上接下来的1450万元的房地产销售收入，以及集团的850万元的现金与现金等值物，将足以为今后12个月7810万元贷款提供融资。

宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）昨日股价挫跌3.77％，闭市报1.53元。信托的执行董事兼总裁许伟利（音译，Koh Wee Lih）辞职，并会从11月28日离职。信托的投资者关系部主管黄罗素（音译，Russell Ng）将接替他的总裁职务。