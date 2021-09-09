卫生部不再公布无关联病例数据

（早报讯）卫生部昨天（9月8日）更新每日疫情文告的格式，不再提供当日无关联病例的数目，焦点也从全国冠病疫苗接种率转到了住院病患的情况。

针对格式改变，卫生部昨晚发文告解释，与过去相比，我国的抗疫之路已来到一个不一样的阶段。新加坡是全球疫苗接种率最高的国家之一，我国随之调整了抗疫策略，以过渡到一个能对抗冠病的坚韧社会。文告须能反映新加坡在抗疫新阶段面对的关键事项。

从昨天开始，卫生部不再把新增病例细分为有关联或无关联病例，卫生部说，这是因为新加坡现采取的是与病毒共存的策略，相关信息已不再像以前那么重要。

此外，在这之前，文告较关注的是本地的疫苗接种率，除了把疫苗接种的进展放在首位外也提供详细图解，涵盖施打一剂疫苗和完成疫苗接种的全国比率，以及不同年龄层的接种率。

经过调整之后，文告现在更突出住院病患的情况，卫生部把这部分的信息放到了最前端。至于全国疫苗接种率则只保留文字的部分，少了图解。

卫生部解释，由于疫苗接种率的增幅已经趋缓，所以接下来不会再每天提供疫苗接种的详细进展。

“我们现在密切关注的是患重症和入住加护病房的病危患者，以确保我们的医疗系统不会不甚负荷。”

新格式也不再罗列所有数十个活跃的感染群，而只列出了有新增病例的大型感染群，但是会提供更多与这些感染群有关的细节，包括病毒是否是在工作场所传播开来的。

另一方面，卫生部目前每天下午会先发出首份文告，简略告知当天有多少起新增病例，晚上才进一步公布详细的情况。卫生部将改变这样的做法，从今天（9月9日）起每日只会公布一次当天的疫情情况。