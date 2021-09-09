（早报讯）美国隔夜股受冠病疫情拖累，三大股指收低。

德尔塔变种毒株导致多地出现新一波疫情，可能致使经济复苏速度放缓，让投资者绷紧神经。美国联邦储备局何时撤走量化宽松政策的不确定性加剧了市场忧虑。

道琼斯工业指数下跌0.2%，报3万5031.07点；标普500指数收跌0.13%，报4514.07点。纳斯达克指数滑落0.57%，报1万5286.64点。

新加坡海峡时报指数周三闭市报3068.94点，全天跌39.59点或1.27％。整体本地股市交易量为18亿4000万股，交易额为13亿8000万元。

今日可关注的股票：

1.雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）将私下配售合订证券（Stapled Securities）给机构或其他投资者，以筹集大约1亿5000万元。配售量为1亿5259万个单位，配售价介于0.983元至1.014元。

配售价比9月8日至9月9日签署配售协议期间的1.040元交易量加权平均股价（VWAP），低了2.5%至5.5%。VWAP经调整后，则少了2%至5%。

信托也宣布以7000万美元（9380万新元）收购美国德克萨斯州的一座学生宿舍。这个永久地契房地产项目有1005个床位，交易预计会在9月21日完成。

信托预计，这做宿舍能提高信托2020财年的形式上（pro forma basis）每合订证券派息（distribution per stapled security），增幅为大约1.5%。

2.翱兰国际（Olam International）委任联合华利（Unilever）前总裁菲茨杰拉德（Niall FitzGerald）为翱兰食品原料（Olam Food Ingredients，简称OFI）董事会第一主席。

3.营养屋国际（NutryFarm International）周四开市前宣布，获得新加坡交易所原则上批准以每股0.29元的价格，配售2200万新股。

公司周三晚上披露，新交所监管公司（SGX Regco）向它发出合规通知（NOC），下令营养屋国际委任合适的独立检讨者，调查两项已终止的收购计划的情况以及有关9140万港元可退还押金的收回和2681万人民币预先付款的收回情况。

营养屋国际的净流动资产和净资产值为7833万港元和3226万港元。有关可退还押金和预先付款金额巨大，因此引起监管公司关注。独立检讨者的委任须获得监管公司批准并且直接只向监管公司报告。

4.琨控股（Koon Holdings）周三披露，接获澳大利亚证券交易所的通知，公司从周一（9月6日）起除牌。有鉴于此，公司便无法在新加坡交易所第二上市。公司已向新交所申请除牌。

5.飞龙集团（Fragrance Group）向新加坡交易所申请从凯利板除牌。总裁兼执行主席许伟明较早前已掌控集团的91.5％股权，因此之前提出的收购献议已转为无条件收购献议。