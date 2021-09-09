上月26个百万元组屋转手 创单月最高记录

（早报讯）本地整体组屋转售价连续14个月上升，8月环比再涨1.1％。单月里转手的百万元组屋数量也创下新高，上月有26宗交易，使得今年首八个月百万元组屋交易累计151宗，比去年同期高出近三倍。

根据房地产网站99.co和SRX今早发布的预估数据，上个月成熟区与非成熟区组屋转售价分别上涨1.4％和1.0％；转售交易量也进一步增加，上个月有2748宗交易，环比上扬3. 2％。

当中，坐落在碧山怡然阁（Natura Loft）的一个五房式私人组屋单位卖出128万元，是上个月以最高价转售的组屋。就在7月底，这个项目的一个五房式单位刚以129万5000元刷新转售价。非成熟组屋区方面，创下上月最高转售价的是裕廊东卓源路一个双层公寓式单位，以88万5000元成交。

橙易产业研究与分析部高级副总裁孙燕清指出，预估数据显示，上月的整体组屋转售价仅比2013年4月的历史高峰低0.1%，而二手组屋需求依旧强劲，因此转售价很可能将在本月刷新历史记录。

“随着越来越多预购组屋工程面临拖延问题，甚至有建筑公司因周转不灵而倒闭，工程也停摆，转售组屋的需求只会不断增加。即使这类组屋已有一定屋龄，地点也未必最佳，但仍有受影响的买家愿意支付更高价钱购买，以继续如结婚、生育等家庭计划。”

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣则认为，建屋发展局早前公布的今年第二季度组屋转售价格指数仍比2013年同期历史最高点低约2%，因此转售价目前应该还有增长空间。

他也说：“防疫措施在上月的第三周开始放宽，方便更多买家去看房，但也有部分买家抢在开放之前购买，先下手为强。此外，全国疫苗接种率在上月突破七成，提振了市场信心，也带动转售量和转售价双双攀高。”