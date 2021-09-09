多数上班族仍居家办公 市中心小贩遭受冷遇

（早报讯）我国冠病确诊病例不断攀升，尽管政府三周前允许多达一半的员工返回公司上班，但星期二又收紧了办公室防疫措施。市中心的小贩中心首当其冲遭受冷遇，部分小贩也缩短营业时间。

麦士威熟食中心的食客来源主要为上班族和游客，经营小吃摊20多年的卢业勤（63岁）指出，近来的生意量只有疫情好转时的一半。

“附近的政府部门完全没有人来，午餐的人潮也没有改善的情况，还没有下午1时，就没有人了。”

据记者观察，该小贩中心今天（9月9日）早上8时30分只有不到一半的座位有人，且只有零星几个上班族。

客流量的减少，让卢业勤决定提早三小时关店，若情况几个月内没有好转，她也将考虑结束营业。

饮料摊摊主李素燕（57岁）则提到，早上的客人大多数为清洁工和送餐员，近几周的生意浮动范围在5%以内，并没有太大的改变。

经营摊位30多年的她和卢业勤一样选择在下午1时左右关店，比疫情前早了三到四个小时。

同样在市中心的马吉街临时熟食中心（Market Street Interim Hawker Centre），在早上11时30分迎来午餐人潮，但受访摊主指出，大部分的上班族仍居家办公，客流量不增反减。

鱼汤摊位负责人张荣贤（28岁）透露，三周前办公条例放宽时，生意量有短暂地上升了一到两成，但近几日再次下降，比起一个月前少了四成。

“我已经亏本了好几个月了，下个月我会推出优惠价格，希望吸引更多顾客。”

人力部前晚更新了职场防疫措施，从昨天起，虽然仍允许一半能居家办公的员工回公司上班，但规定雇主在得知有员工确诊染病后，采取必要的预防措施。这包括规定员工在确诊后通知雇主，雇主应尽快执行为期14天的居家办公安排，最迟不得晚于阳性检测结果出炉的一天后。

在附近工作的徐世强（50岁，金融业人员）由于担心将病毒传给年幼的孩子，每天回来上班都会选择打包。

“起初我还敢堂食，但最近情况恶化，我和同事就决定打包回去。有年长的同事不敢出来买饭，我也会顺便帮她买。”

另有受访摊主指出，比起政府放宽办公条例，堂食和天气等因素的影响会比较大。

麦士威熟食中心著名的天天海南鸡饭今天依旧门可罗雀，摊位助手黄凤欢（62岁）说，上两个星期频繁下雨，附近又缺少有盖走道，导致很多人不愿意过来，因此生意没有起色。

位于芳林熟食中心的咖啡快座，虽然有一半的顾客群为上班族，但近两周的生意并没有太大的区别，反而在之前堂食开放后收入才有所增加。

摊位负责人魏秀凤（28岁）透露，摊位有通过线上送餐平台GrabFood和WhyQ提供外卖服务，但帮助不大。

“我们一个星期平均只有五到六个订单，而且顾客一次只订两三杯，但我们能赚多少就赚多少。”

魏秀凤说，咖啡快座在厦门街熟食中心也有一家摊位，主要面向上班族，但多数员工一星期最多回来两三天，受到的影响比较大。不过，由于该熟食中心下个月起关闭维修，因此很多顾客会特地回来购买饮料。