专家：全国疫苗接种率攀升 无关联病例不能有效反映重症患者数目

（早报讯）无关联冠病病例的数目无法直接反映接下来可能出现多少新病例，或将有多少病患染重症。随着全国疫苗接种率攀升，追踪病患间的联系不再有效，反而会加重工作人员的负担。

卫生部昨天（9月8日）更新每日疫情文告的格式，接下来不再提供有关联和无关联病例的数据，因为以我国目前采取的抗疫策略来看，相关信息“已不再像以前那么重要。”

由于过去一周本地的无关联病例持续增加，许多公众因此对这项调整存疑，但是受访专家皆认为这是正确的做法。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授今天（9月7日）上午接受《联合早报》访问时说，掌握无关联病例数据的最初目的，是为了判断社区病毒传播情况是否受控，及找出是否有尚未发现的病例正在散播病毒。

“抗疫初期，这样的做法有助当局准确地掌握社区情况，不过今年4月、5月之后，当冠病疫苗接种率快速增加，它就没那么管用了。因为随着越来越多人注射疫苗，意味着更多人染疫后全无症状或症状轻微，以致他们不觉自己受感染，继续去上班和外出，造成病毒传播。”

正因如此，他认为，高疫苗接种率反而可能推高无关病例的数目，这是“意想不到的后果”。

本地前天增加了328起新病例，其中185起属于无关联病例。

同属苏瑞福公共卫生学院的全球卫生方案主任林方源副教授说，就算有“合力追踪”（TraceTogether）应用或便携器，每天要追查数百起病例仍是一件非常消耗人力的工作。

他说，无论是否能找出病例间的关联，政府应该还是会采取同一套管理策略，即隔离患者和那些与他们有密切接触的人。既然现有的措施不会因此改变，继续追踪又有何意义，倒不如把资源投入其他方面。

林方源也提到，目前为止没有数据显示，无关联病例有助当局推测接下来将增加多少起新病例。

杜克—新加坡国立大学医学院新发传染病重点研究项目副主任黄英勇教授同意说说：“冠病的最大威胁在于它能引发严重呼吸道疾病，危害病患生命。只要我们的医疗系统能应付这类病例，就能相对减少冠病对社会造成的冲击。无关联病例无助新加坡预测接下来会有多少重症个案。”