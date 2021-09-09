青少年犯罪率过去十年下降43% 但更多滥用药物及性犯罪

（早报讯）本地青少年犯罪率虽然过去十年来下降43.3%，但是更多青少年犯下滥用药物及犯下非礼和强奸等性侵罪。

防止青少年犯罪、重犯和改造青年跨部门委员会（National Committee on Prevention, Rehabilitation and Recidivism）今早（9月9日）举办青少年对话研讨会，探讨青少年犯罪的研究和趋势、支持边缘青年的指导和社区计划等课题。

2021年青少年犯罪报告指出，青少年犯罪率过去十年来有下降趋势，从2010年的约4200人下降至去年的约2400人，减少了43.3%。但是，犯下非礼和强奸等性侵罪的青少年却在过去五年增加48.6%，滥用药物的青年五年来也增加10.1%。

报告也指出，研究显示家庭背景与环境在青少年犯罪和重犯中扮演者重要的角色。政府和各机构在疫情期间推出各类措施，为青年提供经济、教育及心理健康和家庭上的支持，以满足青年在去年阻断措施期间的广泛的需求。

社会及家庭发展部兼文化、社区及青年部政务次长蔡瑞隆在青少年对话研讨会致辞时表示，随着孩童和青少年在年龄更幼时就开始上网，他们接触色情内容甚至上瘾的风险令人担忧。

“虽然我们无法完全阻止年轻一代接触色情内容，但我们需要与他们在这些话题上展开公开的对话，教育他们如何适当地应对这些可能触及的材料。”

蔡瑞隆强调，政府希望能够扩大与深化和边缘青年接触的工作。“这意味着我们要逆流而上，识别可能来自更具挑战性的环境、需要帮助的青少年，并尽早介入，以尽快解决存在风险和潜在问题。”

提及这次研讨会的主题“我并非难相处，而是处于困境”时，内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授说：“让我们远离为青年贴标签和污名化的行为。我们应考虑如何帮助他们改变他们的困境，帮助他们发挥最大的潜能。”

今早的研讨会共有超过1000名学校领袖、训导教师、社工和执法人员出席，同时也首次邀请了来自海外政府和组织的演讲者，探讨青少年犯罪趋势和支持边缘青年等课题。