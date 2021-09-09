擅闯大士电视城 10人被警逮捕

擅闯大士电视城寻幽探秘，10人遭警方逮捕。

坐落在大士关卡高架桥旁的大士电视城（Tuas TV World），曾是新加坡电视机构私人有限公司（英文简称TCS）拍摄电视剧的场地。它在大约20年前停止使用后，里头所有风格老旧的建筑物和街头就一直原封不动，警方在它关闭后把它列为禁区，并一度还在里头进行行机动训练。

这座走入历史多年的“小城”，近期因为南洋邻里警局的一则面簿贴文而再度引起人们的注意。该警局于周一（6日）在面簿贴文表示，自从今年七月起，已有10人因为擅闯大士电视城，遭警方逮捕。

警局在贴文指出，大士电视城是保护区，严厉禁止公众进入。贴文的照片显示，大士电视城的大门外设有警方的“罪案警讯”（Crime Alert）告示牌，列出以上信息警告公众止步。

电视城里的一景一物，都是根据本地早年的街景搭建而成的，它荒废多年，经风吹雨打后，里头如今已经到处长满野草和青苔。该处荒无人烟，有网民甚至言之凿凿地说电视城里有“脏东西”。

一般相信，公众或许因为疫情期间无法出国，改而在本地进行探索，也有可能是好奇心驱使，想到电视城寻幽探秘，所以才会擅闯电视城。姑且不论擅闯者动机，电视城里的建筑物日久失修却是一个不争的事实，擅闯进去，最终可能会为自己带来危险，得不偿失。

根据早前的网上贴文，有公众就曾于8月尾跟另外三人进入大士电视城，一行人还开心拍照留念，但有关贴文昨天（9月8日）已被删除。