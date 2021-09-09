把狗当沙包打还拍虐狗视频 男子认4罪

自拍虐狗视频，还叫堂弟帮忙掌镜，拍下自己鞭狗、捶狗和甩狗的种种恶行。男子虐狗取乐，欲罢不能，即便视频显示他说“它（狗）的眼睛已经湿了……，在流泪”，但他出手还是丝毫不手软，对可怜的贵宾犬发出冷笑。

行为残暴的打狗男子谢添祥（42岁），事后被控五项抵触动物和飞禽法令和一项抵触动物与禽鸟（养狗执照与管制）条例罪名。他昨日（9月8日）承认其中四项，余项交由法官下判时一并考虑。

虐狗事件发生在2016年10月至2017年11月之间，地点是谢添祥的住家。谢添祥当时是狗主，被虐的四岁的贵宾犬已于2017年交由被告的前女友照顾。

《联合晚报》早前报道，去年7月，被告虐狗的六则视频开始在网上传开，被告的残忍行径引发众怒，国家公园局随之介入调查。

主控官昨日在庭上播放了六则时长介于16秒至1分16秒的视频。在视频里，被告用塑料衣架抽打贵宾犬后腿外，还把小狗的四条腿绑起，小狗感觉不舒服，挣扎尝试咬开绳子却又咬不到，非常无助。

在一段时长1分16秒的视频中，被告用电风扇猛吹湿漉漉的贵宾犬，命令它仅靠后腿罚站。贵宾犬当时不停颤抖，约18秒时因体力不支而用臀部支撑身体，被告这时却对着小狗怒吼“多一次下去……我就打你”。

视频紧跟着传出被告说“它的眼睛已经湿了……流泪”，接着拉近镜头，给它的眼睛拍特写。

在被告自拍的另一段视频里，被告抓住贵宾犬耳朵，把它当成沙包又捶又打，跟着还握它的两条后腿在空中甩动。令人发指的是，被告虐狗时，嘴角多次不自觉地往上扬。

被告的堂弟谢勇泉（38岁）已在早前认罪，被罚4500元，以及12个月内不准饲养任何宠物。

被告的案件展至10月7日下判。（人名译音）