有人买驱虫药防治冠病 卫生科学局：未批准使用

本地有公众上网购买驱虫药丸伊维菌素（ivermectin）来防治冠病。卫生科学局说，当局并未批准使用伊维菌素预防或治疗冠病。

近来，本地网络媒体平台流传驱虫药丸“伊维菌素”能防治冠病，有公众通过通信软件Telegram应用甚至组团购买伊维菌素等处方药。

记者发现，根据Telegram聊天记录，伊维菌素以3、6和12毫克售卖，以最少20盒起出售，每盒有100粒药丸，每盒价格介于五美元（约6.7新元）至九美元（约12.1新元），寄出地为印度。不过也有人开出天价一盒要166新元。

群组有不少是未接种者，因质疑信使核糖核酸（简称mRNA）疫苗，而跟随网友购买伊维菌素来服用以防治冠病。伊维菌素在本地属于处方药，须医生诊断后才开出。

卫生科学局回复媒体询问时表示，当局并没有批准使用伊维菌素这款药物来预防冠病，当局将对非法售卖或供应此药物者采取严格执法行为。

当局补充，伊维菌素在我国只被批准用于治疗寄生虫感染。

根据医疗保健产品法令（Health Products Act），无照销售处方药是犯罪行为。如被定罪，可被判监禁最长两年，或罚款最高5万元，或两者兼施。

卫生科学局表示，公众遇到任何有关非法销售处方药的行为时，可拨打卫生科学局执法支部，或电邮hsa_is@hsa.gov.sg进行举报。

卫生科学局强烈劝请消费者不要自行服用伊维菌素，因为它可能造成呕吐、腹泻、腹痛、头晕、癫痫、混乱、血压骤降、严重皮疹，甚至是肝脏损伤等副作用。