下周一起 每周500名宿舍客工可到小印度逛逛

（早报讯）超过一年无法自由回到社区活动后，从下周一（9月13日）起，每周会有最多500名宿舍客工能到小印度逛逛。

人力部兼卫生部高级政务部长许宝琨医生今天下午走访西雅万礼（Westlite Mandai）客工专用宿舍时宣布以上消息。

重返社区的试点计划为期一个月，每周会让大约500名客工参与，他们暂时只能去小印度。这些客工只能来自达到各个由人力部设下的严格安全生活措施标准的宿舍。这包括在宿舍有良好的安全生活措施、过去14天内没有冠病确诊病例，和至少90%的疫苗接种率。

许宝琨接受媒体访问时指出，试点计划会在每周三、六和天进行。每天两个时段，每个时段大约80名客工左右。

为了进一步确保客工与公众的健康安全和降低病毒传播的风险，客工在前往小印度前需要接受抗原快速检测，并在回返宿舍后的两三天内接受多一次的抗原快速检测。

人力部也会将客工可前往客工休闲中心的次数，从每周一次增加到每周两次，以及增加在这些中心内的活动与节目，如放映更多场电影、举办体育项目，和提供一些宗教相关的服务。

客工只要在48小时内有一个呈阴性的聚合酶链式反应（PCR）结果还是24小时内有一个呈阴性的抗原快速检测的结果，就能申请前往客工休闲中心。

另一个放宽的措施是由义工组织举办到本地景点的导览活动也将恢复。客工在出发前也必须进行活动前的抗原快速检测。

许宝琨说，随着社区和宿舍内都取得高的疫苗接种率，而宿舍内有多重严格的预防措施，是时候进行让客工重返社区。

“我们非常关注客工长期被限制而承受的精神压力，因为他们毕竟与社区分割了超过一年半。但是我们也必须谨慎好和按部就班地去放宽限制。”