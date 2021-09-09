明年起小一报名2C阶段预留学额增至40个

（早报讯）由于近年有越来越多孩童无法报读靠近住家的小学，教育部明年起修订小一报名制度，将2C阶段预留的学额增加一倍至40个，让更多学生得以在住家附近求学。

让家长义工、会馆与教会成员、社区领袖为孩子报名的2B阶段，预留学额维持在20个。这意味着，2023年入学的小一新生明年参与小一报名时，所有小学将在2B和2C阶段阶段预留共60个学额。

2C阶段是开放给在前几个阶段尚未获得学校录取的孩童报名，他们一般与学校没有直接的联系。

鉴于2C阶段增加预留学额后，将导致尤其热门学校在早前报名阶段竞争更激烈，教育部明年起将2A1和2A2阶段将合并为单一的2A阶段，确保2A2申请者继续拥有报名机会。小一报名制度将从原本七个报名阶段简化至六个。

明年起，2A阶段剩下的学额，三分之一将分配给2B阶段；三分之二则分配给2C阶段。在目前的小一报名框架下，2A2阶段若有剩余学额，则是平分给2B和2C阶段阶。

教育部从2014年起规定所有小学在2B和2C阶段各预留20个学额，让与学校没有直接关系的家长有机会为孩子申请入学，住靠近学校的孩童享有优先。此规定的目的是确保收生制度维持开放。

然而，近几年，即使2C阶段预留了20个学额，有些孩童仍然无法报读靠近住家的学府。以今年的小一报名2C阶段来说，共89所学校须以抽签方式分配学额，其中64所，即本地三分之一的小学，必须为居住在1公里范围内的新加坡孩童进行抽签。这意味着，部分居住在学校1公里内的申请者，无法争取到学额。

今年3月，教育部在国会辩论教育部开支预算时宣布，将探讨如何增加2C报名阶段的预留学额。

教育部今天（9月9日）公布检讨结果时说，教育部经过仔细衡量后，决定增加2C阶段的预留学额至40个，是要确保更多孩童能就近上学，无论他们是否同学校有直接的联系。这也是为了减少学生通勤的时间，让他们有更多时间休息。

2A1和2A2阶段将合并为2A阶段

2C阶段学额增加后，意味着早前阶段的学额减少，一些热门学校在之前的报名阶段相信会出现更激烈竞争。

有鉴于此，教育部决定也对2A1和2A2阶段进行调整，明年起将两者合并为2A阶段。

目前，校友会会员可在2A1阶段为孩子报读母校。2A2阶段供父母或兄姐是校友的孩童、及就读设在该小学教育部幼儿园的孩童、父母是学校职员的孩童报名。

考虑2C阶段预留学额增加后，可能导致一些学校会到了2A2阶段，只剩下少数，甚至无学额供申请，教育部将合并2A1和2A2阶段，以确保2A2阶段的孩童继续有机会2A阶段报读学校。

这样一来，目前在2A2阶段享有报名的教育部幼儿园的孩童，也能继续享有报名优先权，顺利过渡到小一。

至于2A1阶段的报名孩童，明年起则继续在2A阶段申请入学。

更新住家和学校距离的计算方法

另一方面，教育部也将从明年小一报名活动开始，更新住家和学校距离的计算法。

目前，教育部计算住家和学校的距离，采用学校校舍原来的所在位置为单一的参照点，即使学校校舍的确切位置已因为翻新或重建而有所更改。

明年起，住家和学校距离的参照点，可以是“学校范围界线“（School Land Boundary）上的任何一个点。

教育部指出，由于“学校范围界线“的改变幅度不大，这能为计算住家和学校距离，提供更稳定的参照点。

采用新的方法计算住家和学校距离后，多数小一报名学生的住家和学校距离维持改变，部分符合条件报名的孩童，住家地址将从原本的1公里至2公里范围之外，缩短至1公里以内，或1公里至2公里以内。

教育部估计，每所小学将有多10％孩童符合报名条件，但这并不代表学校的申请者一定会增加10％。