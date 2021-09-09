海峡时报指数周四微起2.76点

（早报讯）隔夜美国股市表现疲软，亚洲股市普遍下跌，本地股市今天横摆作收。

新加坡海峡时报指数闭市报3071.70点，全日微起2.76点或0.09％。全场交易量15亿股，交易总值12亿7000万元。上升股203只，下跌股293只。

亚汇达金融顾问公司投资总监黄达接受《联合早报》访问时指出，德尔塔变种病毒病例不断上升以及欧洲央行可能会开始削减资产购买令投资者担忧，因此亚洲市场普遍低迷。

卓星企业融资（SAC Capital）分析师麦敏媚说，德尔塔变种病毒持续扩散，将影响美国经济重新开放的进度和消费支出，因此隔夜美国股市近期的表现疲软。

黄达指出，道琼斯工商指数和标普500指数近期都下跌，但纳斯达克指数仍表现强劲，持续创新高。因此，比起从事传统业务的本地股票，高科技蓝筹股将更受投资者的青睐。

至于接下来的展望，他认为冠病疫情恶化将促使本地股市面临轻微的抛售压力。“不过，美国可能会在9月中后推出新的刺激经济措施，这或是提振本地蓝筹股走势的催化剂。”

麦敏媚预测，海指近期的阻力点在3100点，支撑水平在2900点。

今天海指成份股跌多升少，跌幅最大的是创业公司（Venture），全天下挫1.54％至18.52元。康福德高（ComfortDelGro）和丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）也跌超过1％。

领涨的怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）全日上涨5.45％至20.31元。新电信（Singtel）和星展集团（DBS）则分别涨0.85％和0.6％。