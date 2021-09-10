达曼裕廊一家蔬果出入口商出现冠病感染群

（早报讯）位于达曼裕廊的一家蔬果出入口商出现冠病感染群，共有22人染疫。

根据卫生部昨晚（9月9日）的文告，当局密切留意的11个大型活跃感染群，包括新增的和利出入口商有限公司（Hu Lee Impex）。这家坐落在振美道（Chin Bee Ave）的公司增加九起病例，累计22起。

卫生部指出，这个新感染群主要通过工作场所传播病毒，没有证据显示确诊病患把病毒传给员工或同屋住户以外的人。

目前最大的活跃感染群是白沙浮商业城，再增八起病例，累计305起。卫生部说，病毒是在商场员工和访客当中传播，所有新病例此前已隔离。

胜科海事大士林荫场再有14人染疫，总计32人。这个感染群的确诊病例多数是建德通道（Kian Teck Drive）38号客工宿舍的住户，所有新病例此前已隔离。

樟宜综合医院感染群则再添两起病例，累计61起。卫生部说，病毒传播局限于设施管理人员，没有传给医护人员或住院病患，病例也开始呈下降趋势。

与巴士转换站员工有关的八个感染群中，五个进一步扩大，共增16起病例。它们是大巴窑、淡滨尼、文礼、榜鹅和裕廊东巴士转换站。当局指出，病毒是在巴士车长和转换站员工当中传播，没有证据显示确诊员工把病毒传给乘客。