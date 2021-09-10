（早报讯）美国股市受收紧宽松政策的不确定性影响，三大股指在周四均收低。

美国上周申请失业金人数减少，暂时缓解了人们对经济复苏放缓的担忧，但市场却担心，美联储可能比预期更早缩减宽松政策。

道琼斯工业指数收跌0.43%，报3万4879.38点；标普500指数收跌0.46%，报4493.28点。纳斯达克指数下跌0.25%，报1万5248.25点。

新加坡海峡时报指数周四闭市报3071.70点，全日微起2.76点或0.09％。全场交易量15亿股，交易总值12亿7000万元。上升股203只，下跌股293只。

今日可关注的股票：

1.雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）私下配售合订证券活动获得大约两倍超额认购。信托确定以每合订证券0.983元的价格，配售1亿5259万合订证券。总收益预计为1亿5000万元。

配售价比1.04元交易量加权平均股价（VWAP）低5.5％。VWAP经调整后，则少了5％。

信托要求恢复交易。

2.新加坡报业控股在开市前申请暂停交易，以在较迟时候公布一项消息。

3.克伦威尔欧洲房地产投资信托（Cromwell European REIT）完成脱售法国的一个由大型货仓建筑和附属办公空间组成的非核心资产。售价为580万欧元（930万新元）。

4.吉宝企业（Keppel Corp）旗下吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）的独资子公司吉宝船厂（Keppel Shipyard）交付Liza Unity浮式生产储油船（FPSO）给SBM Offshore公司。

这是吉宝船厂在南美洲圭亚那（Guyana）斯塔布鲁克区块交付的第二艘FPSO。吉宝岸外与海事也开始了第三艘FPSO——Prosperity的项目。