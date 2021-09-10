报业控股暂停交易 下午举行特别股东大会

（早报讯）新加坡报业控股（SPH）要求暂停交易，今天下午2时半举行线上特别股东大会，将投票表决剥离媒体业务。

首个决议表决是否将亏损的媒体业务分拆，转入一家担保有限公司（Company Limited by Guarantee，简称CLG）。CLG是一个非营利机构，起始将从报业控股获得8000万元现金和3000万元股票的财务援助。这须获得50％参与投票的股东投赞成票。

第二个决议是将每一股管理股转换成一股普通股及采纳相关的新公司章程。这是为了确保报业控股不再受《报章与印刷馆法》规定每名股东持股顶限仅为5％的限制。这须得75％赞成票。

这两项决议通过后，吉宝企业（Keppel Corp）8月宣布的收购献议才可进行。

根据吉宝的献议，报业控股股东每持一股将获得0.668元现金、0.596个吉宝房地产信托（Keppel REIT）单位（估值0.715元），以及0.782个报业控股房地产信托（SPH REIT）单位（估值0.716元）。根据献议提出时的价格，每股报业控股股票总共可得2.099元。

如果献议获接受，报业控股将除牌，成为吉宝企业子公司。

报业控股昨天闭市后，发布了针对股东提问的一系列回应。

·为何报业控股向剥离的媒体业务提供资金，为何不脱售甚至关闭媒体业务？

答：媒体业务在短期内预计继续亏损，尤其是在不削减成本的情况下，但削减成本会影响媒体业务保持高质量素质的能力。提供的资金是一次过，协助媒体业务的运作，是根据媒体业务未来数年所需的资金要求后所得。媒体业务扮演重要角色，是新加坡人和国际读者可信赖的高质量新闻和信息来源。在新加坡的多元种族社会，媒体业务以浅白的方式提供新闻和资讯，为多元化种族社群服务，也保持了新加坡的媒体多元化。

考虑到媒体业务提供了公共利益，在提供高质量新闻和信息扮演重要角色，关闭业务不是一个选项。此外，关闭媒体业务可能会蒙受重大的财务成本，媒体业务的出售也要获得监管当局的批准。事实上，关于媒体业务的所有选项都要获得监管当局批准，当局支持了重组选项。

·如果股东不批准重组，报业控股为何会继续承受潜在亏损，而不是转亏为盈？为什么选择在冠病疫情最糟糕的时刻剥离媒体业务？管理层难道不该等到冠病疫情数年后结束再来考虑？

答：媒体业务的潜在亏损预计持续，纸媒营收一直呈下滑趋势，这预计不会在疫情过后转变。数码广告营收的增长无法弥补纸媒广告营收的下滑。

管理层采取了大量的成本控制措施，要在维持新闻质量的同时进一步削减成本的空间很小。因此，媒体业务的亏损预计会持续并扩大。