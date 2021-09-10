大熊猫幼崽显露“熊猫眼” 嘉嘉获赞“超级妈妈”

（早报讯）首个“新加坡制造”的大熊猫宝宝已确认为雄性，幼崽身体发育健康，已经开始显露典型的“熊猫眼”等特征。嘉嘉在看护宝宝方面表现超出预期，被护理团队赞为“超级妈妈”。

新加坡野生动物保育集团今早（9月10日）通过面簿直播了凯凯的生日庆祝与性别揭晓活动。动物管理员在河川生态园的大熊猫竹林为凯凯送上生日礼物，并在树上绑上一个神秘的盒子。凯凯在众人瞩目下拉扯神秘盒子上的绳子，让蓝色的彩纸纷飞，揭晓宝宝的性别。

由野生动物保育集团动物护理员郑婷妮领导的团队与嘉嘉关系亲密，这让他们能够近距离观察幼崽，并进行一系列的视觉评估，从而确认了宝宝的雄性外生殖器。团队也与中国大熊猫保护研究中心专家分享照片和视频，以确定宝宝性别。

野生动物保育集团说：“大熊猫宝宝还没有进行完整的兽医检查，因为嘉嘉还是它的主要看护者。随着嘉嘉继续扮演‘超级妈妈’的角色，目前为止还没有任何需要医疗干预的理由。”

在过去的一个月里，大熊猫宝宝的眼睛、耳朵和身体周围开始出现黑色斑点，从一个粉色新生宝宝变成了迷你版的大熊猫。嘉嘉也恢复了食欲，慢慢开始进食。

新加坡野生动物保育集团首席生命科学官兼副首席执行官曾文豪兽医博士说，新手妈妈嘉嘉在照顾幼崽方面超出预期，因此熊猫护理团队决定让这段产妇护理期尽可能持续下去，以加强母子之间的联系。

他说：“在支持嘉嘉照顾幼崽的同时，我们能够通过近距离的视觉观察来确定幼崽的性别，并只会在时机成熟的时候才带幼崽进行兽医检查。”