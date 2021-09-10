尚穆根：和谐社会及有效法律是我国反恐的重要基础

（早报讯）我国过去20年能有效地对付恐怖主义威胁，除了靠健全的情报能力和零容忍的反恐态度，更有赖政府的治理能力，促进和谐的社会关系，以及实行有效的法律框架。

明天是美国911恐怖袭击事件20周年。内政部长兼律政部长尚穆根今天（9月10日）接受媒体访问时强调，确保社会和经济政策提供所有人民良好机会，并让人们觉得自己有份参与国家发展，有助于限制极端主义和激进主义的滋长。内部安全法令则协助当局有效地对付为数不多的激进分子，尽早拘留和改造他们。

“因此，到目前为止，安全威胁一直保持在较低水平，并避免袭击发生，重要的是，我们成功改造大多数的激进分子。”

尚穆根以新西兰奥克兰一家超市最近发生的恐怖袭击为例，强调法律在反恐中发挥的作用。

他说，当地警方和情报机构几年前已发现这名袭击者曾购买刀，以及上网研究如何制作炸弹，有非常明显的迹象表明他想发动恐袭，但当局无法提控他。

事发前，袭击者因当局要将他驱逐出境，已被拘留了三年。然而，当局因无法继续拘留，在两个月前释放他。袭击者行凶后被警方击毙，政府也将加速收紧反恐法令。

尚穆根说，由于各国国情不同，法律机制也存在差别，在我国行得通的做法未必在其他国家和地区奏效。

“比较起来，如果这个人在新加坡，我们会根据内安法拘留他，他不会在两个月前被释放，我们会尽早尝试改造他，那他现在很可能还活着。”

被问及阿富汗局势将如何影响我国面对的恐怖威胁，尚穆根坦言，他也担心当地再次成为恐怖主义的避风港，而内安局一直在留意局势发展，做好长期准备。