义安理工学生公厕设计比赛夺冠

（早报讯）在门把处装上能抗菌的铜片、利用紫外线灯为马桶消毒、安装地板采暖系统保持地面干爽……这些都是本地学生通过奇思妙想，为公共厕所设计注入的新概念。

国家环境局今年3月推出公共厕所设计比赛ILOOMINATION，希望启发青少年为改善公厕卫生尽一分力。由三名义安理工设计与环境系学生组成的团队最终以折叠式洗手台和防霉门板材质等元素赢得评审团的青睐，成为这次比赛的冠军。

比赛共有50组大专学府学生参与，其中10组晋级第二轮，再由环境局工作人员选出最优秀的三支队伍，进行决赛。

三个决赛团队分别来自新加坡国立大学、义安理工学院和淡马锡理工学院。他们约两个月前接受评审兼导师团的指导后，今天（9月10日）向评审展示改良版的设计概念。

为了减少使用者的接触，获奖的义安理工团队在每个隔间安装独立的洗手台和盥洗设施。在构想设计期间，团队也访问了小贩和清洁工，同时观察公共卫生间的使用和清理过程。

组员之一郑慧丽（21岁）指出，团队加入地板采暖系统和自动感应灯等科技元素，由于担心不适合新加坡的天气情况，因此和供应商咨询，并进行了多轮讨论。

她说：“接下来，我们会考虑改善配色，为设计注入更多色彩，也会做回访调查，进一步改善用户的使用体验。”

他们将获得7000元的奖金，还有机会在环境局管理的公共设施中实现他们的公厕设计概念。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士在决赛现场致辞时说，疫情凸显了维持高标准的公共卫生和清洁，以遏制疾病传播和进一步减少公共健康威胁的重要性，这包括公厕的卫生。

她指出，虽然环境局自2018年推出公厕清洁运动，但公厕的整洁和卫生标准仍有改善空间。除了通过设计和基础设施实现这个目标，许连碹博士也强调，每个人都需要为创造心仪的环境尽一分力。

“我们的青少年愿意跳出传统的思维框架，共同为现实世界所面对的问题制定解决方案，并协助为社区带来可持续和实质的变化，让我备受鼓舞。”

评审团由环境局副局长（策划、企业及科技）黄俊彬、凯德集团首席可持续发展官梁静仪和缔博建筑师事务所（DP Architects）主席陈丽君组成。

这次比赛也在8月底进行线上公众投选活动，吸引将近4400人参与。公众投票占总评分的20%。

三个团队的3D模型已在“清洁与绿化新加坡”网站上展出，有兴趣者可以到https://www.cgs.gov.sg/ILOOMINATION/VR/2021/index.html，通过360度的虚拟展览了解他们的作品。