研究显示：新加坡每13个成年人中就有1人曾有自杀念头

（早报讯）新加坡平均每年约有400人自杀身亡，心理卫生学院一项关于自杀倾向的研究发现，新加坡的成年人口当中，7.8%的人曾有自杀的念头，而进一步去计划自杀和企图自杀的各占1.6%。

该研究来自2016年启动的第二次《新加坡精神健康调查》（Singapore Mental Health Study），研究了本地常见精神障碍的患病率、相关因素、治疗缺口，以及成年病患的求助行为。

研究采用世界卫生组织综合国际诊断(WHO-CIDI)的“自杀倾向”访问表，在2016至2018年间对6126名18岁及以上的参与者进行了面对面访谈，基本可代表本地的情况。

心理卫生学院医疗研究委员会副主席麦蒂丽苏巴玛宁（Mythily Subramaniam）副教授表示：“虽然在我们的研究中，大多数有自杀念头的人不会进一步去尝试自杀，但它仍有自杀的风险。识别自杀风险因素为尽早干预提供了机会，从而降低自杀风险。”

研究显示，自杀倾向与年龄、性别、教育程度和婚姻状况等社会人口学变量之间显著相关。

其中，有自杀意念的女性是男性的1.4倍，18岁至34岁的年轻人是65岁以上的人群的3.6倍。

从未结过婚的人产生自杀念头的可能性是已婚者的1.8倍，而离婚或分居的人产生自杀念头的可能性是已婚者的3.6倍。

与大学毕业的人相比，最高学历在大学以下的人，计划自杀的可能性要低4.3倍。而最高学历为中学的人，企图自杀的可能性是完成大学学业者的5.2倍。

在有精神障碍的个体中，双相情感障碍与有自杀意念的关联最强。

糖尿病患者更有可能出现自杀意念和自杀企图，而高血压和高胆固醇患者更有可能出现自杀企图。

心理卫生学院副顾问、该研究的首席研究员克杜发（Ganesh Kudva）表示，应加强对对青少年心理健康的关注。尤其是本地10岁至29岁人群中，自杀是他们死亡的主要原因。

他还指出，对于有某些身体和精神障碍，或离婚分居的其他高危群体，自杀有许多复杂的因素，往往涉及家庭、社会和精神健康问题。

克杜发说：“我们应更常关心与倾听他们的心声，鼓励他们寻求帮助、帮助他们缓解压力，可以减少自杀倾向。在这方面，每个人，无论是同学、同事、朋友、家人、医生和社区工作者，都可以发挥作用。”

生活遇到困难，可拨以下热线求助：

■妇女行动及研究协会（AWARE）1800-777-5555（妇女援助专线，周一至周五，早上10时至傍晚6时）

■新加坡援人协会：1800-221-4444

■关怀辅导中心：1800-353-5800

■心理卫生学院：6389-2222

■新加坡心理卫生协会：1800-283-7019

■圆缘助线（华语）：67410078