近8万名MyRepublic用户资料外泄

（早报讯）网络服务商MyRepublic采用的第三方数据库遭非法入侵，近8万名本地移动服务用户的资料外泄，包括身份证及水电费账单等信息。公司表示目前没有证据显示资料遭滥用。

据MyRepublic今早（9月10日）发出的文告，公司在上月29日发现第三方数据库遭未经授权的侵入，受影响的数据库包括客户用来申请移动服务的身份验证文件，如身份证的双面复印件、住家地址证件像是水电费账单以及客户姓名和手机号码。受影响的顾客共有7万9388人。

其他个人资料如账户和付款信息，以及公司的系统和服务操作方面则未受到影响。

文告指出，MyRepublic已通知资讯通信媒体发展局（IMDA）和个人资料保护委员会（PDPC），并且启动了公司的网络事故应对小组，由外来专家顾问与公司内部的信息技术和网络小组密切合作以解决这起事故，协助客户减轻可能面对的风险。

公司也将通过新加坡信贷中心向所有受影响的客户提供免费的信贷监控服务，若客户的信贷报告出现异常活动，他们将接到信贷中心的通知。欲索取这项服务者可联络MyRepublic。

公司总裁罗迪圭（Malcolm Rodrigues）就这次的事故道歉。他说：“虽然没有证据显示任何个人资料遭滥用，但为防万一，我们正在通知可能受影响的客户，为他们提供最新消息及所需要的帮助。我们也将审视所有的内外部系统与流程，确保类似事故不再发生。”