假装捡口罩伺机偷戒指 阿嫂罚800元

看到珠宝店打折扣促销，阿嫂拉丈夫光顾珠宝店，后来看中一枚珍珠戒指，要求试戴后佯装口罩脱落，伺机把戒指藏在包包内，最后声东击西，买了其他珠宝后溜出店，结果她因为偷一枚250元戒指，被判罚款800元。

被告是成莉琨（60岁），案发时无业，她日前承认一项偷窃控状。

根据案情，去年7月9日下午2时39分，被告与丈夫看到西城（Westgate）的一家珠宝店有大折扣促销，两人于是走进珠宝店。

被告当时看中一枚价值250元的珍珠戒指，对该戒指很感兴趣，一名24岁女职员于是从展示柜中取出该珍珠戒指，让被告试戴。

被告把戒指戴在左食指上后欣赏一番，但她没有摘下戒指，继续浏览其他的珠宝。

她后来故意松脱口罩，口罩因此掉落地上，被告趁弯腰将口罩捡起来时，伺机把双手放进包包内，并迅速摘下珍珠戒指，然后把珍珠戒指藏在包包内。

她接着若无其事地继续观看其他珠宝，最后选购了一些珠宝后，匆匆离开珠宝店，但并未支付包包内的珍珠戒指，殊不知她的一举一动，已被电眼拍下。法庭文件没有揭露，被告当时花了多少钱买其他珍宝。

珠宝店的董事经理事后惊觉珍珠戒指不翼而飞，他查看店内的电眼后，发现是被告所为，隔天凌晨报警处理。

警方追查两个月后，于同年9月9日下午4时40分将被告逮捕归案。她事后坦承偷取珍珠戒指，警方也在她家起获该枚戒指。（人名译音）