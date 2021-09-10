买生猪骨抛回教堂 57岁男子认罪

57岁男子指遭鬼魂袭击，为保护自己两次把生猪骨抛向回教堂二楼阳台，还把牛油扔上音乐盒博物馆的屋顶。

这起事件发生在今年1月14日早上11时许左右，地点是在位于直落亚逸的阿尔阿布拉回教堂（Masjid Al-Abrar）。

被告林明伟（57岁，译音）面对三项公共滋扰的控状，昨日（9月9日）认罪。

案情显示，今年1月14日早上被告从丹戎巴葛的超市买两个生的猪骨，将它们放进一个白色塑料袋内，前往上述回教堂。

约10时56分，被告抵达回教堂后拿出猪骨头抛向回教堂二楼阳台，当时不少人在场目睹。随后，被告把牛油抛到音乐盒博物馆的屋顶。

另外，他也被指在同月12日，将生猪骨扔到同一个回教堂二楼。

被告在庭上表示，之所以会丢猪骨是因为被鬼魂袭击，为自卫才这样。

心理卫生学院（IMH）医生在今年1月28日的医疗报告中指被告于1998年首次被诊断患有偏狂型精神分裂症（Paranoid Schizophrenia），之后他在2011年和2018年病情复发。

报告中指出，从2019年1月31日至2012年1月30日，被告定期复诊，但鉴于副作用，他停止注射神经缓解剂，而是坚持口服药物治疗。

被告在本次犯罪时，精神分裂症复发。被告也承认在犯罪时，只服用部分药物。

由于被告有精神病史，法官下令对被告进行精神评估，以确认他是否适合接受强制性治疗。案展至10月13日下判。