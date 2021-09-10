王乙康：目前不收紧但下来几周须密切观察 吁请年长者减少外出

（早报讯）我国新增本土冠病病例近期每周翻倍，抗疫跨部门工作小组强调，接下来二到四周非常关键，政府将密切观察重症病患的情况，并加强检测能力，以及进一步推高免疫。年长者、孕妇以及与年长者同住的年轻人，也应尽量减少外出和社交活动。

卫生部长王乙康今天（9月10日）在抗疫跨部门工作小组记者会上说，过去18天出现病例激增在意料之中，“只是比我们预想的更快发生”。

我国本土病例自8月23日以来一路激增，但在加护病房的病患维持在五到七人。过去18天内，只有两起新的加护病房病例和一起死亡病例，但王乙康提醒，重症病患人数料将增加。

王乙康指出，本地每日新增病例每10天就翻倍，公众必须做好准备，可能会再出现四到五轮的翻倍。目前已经处于第三轮翻倍，正从每日400起增至800起。

“病例数字可能从800起倍增至1600起，再从1600起倍增至3200起，才会开始下降。根据其他国家的经验，病例数字需要三四十天才会开始下降。”

王乙康解释，实际情况如何发展，还得取决于公众的集体行动，包括在雇主的协助下扩大检测，尽量减少社交接触，以及正确地佩戴口罩。“如果能够做到这些，或许我们可以避开病例数字五轮翻倍，可能在三四轮翻倍后就会开始趋稳。”

财政部长黄循财估计，新增本土病例很快会达到每天1000或2000起，因此必须更快应对这迅速改变的局势。随着疫苗接种率提高，目前的焦点不再是每日新增病例，而是重症和死亡病例。

黄循财强调：“目前没有必要重返高警戒解封阶段或病毒阻断期，这些是万不得已的措施。较谨慎的做法是停下脚步，尽我们最大的努力减缓病毒传播，并且密切留意局势。”

王乙康指出，政府在8月10日启动“预备期”（preparatory stage）是为了争取时间为更多人接种疫苗，更好地控制疫情，在试行放宽一些社会和经济活动的同时，继续把确诊病例数字保持在100至200起。之后就能进入过渡期，做好准备进一步开放，并且应对病例激增。

“很不幸的，德尔塔变种毒株打乱了我们的计划。目前出现的病例迅速激增，是打算与冠病共存的国家必须经历的。”

王乙康说，政府一直想走一条与其他国家不同的路，即死亡病例越少越好，并且避免长期和反复的封锁措施。要做到这一点，接种疫苗是关键。

贸工部长颜金勇指出，过去28天确诊的病例中，未接种者患上重症或死亡的比率为5.2％，完成接种者则是0.8％。这意味着，未接种者染疫后的重症概率，比完成接种者高出6.5倍。

数据也显示，接种后染疫的人，比未接种者康复得更快。本地所有确诊病例中，仅少于0.1％需加护病房治疗或病逝。

颜金勇提醒，虽然我国的疫苗接种率已超越许多国家，但仍须避免病例突然激增，导致更多人患上重症，造成医疗体系不胜负荷。

他举例，像以色列和英国等接种率高的国家和地区，在放宽防疫措施后都出现病例激增。“我们必须更加谨慎，给自己多一点时间确定，每日新增病例持高并不会导致重症或死亡病例攀升。接下来两到四周非常关键，以观察病患染疫后是否会患上重症或并发症。”

王乙康也吁请年长者在下来一个月减少社交活动，在必要时才出门买东西或看医生。“如果跟朋友聊天时没戴好口罩，感染风险将会增加。跟年长者同住的年轻人也应减少社交，避免带朋友回家。”

王乙康强调，我国过渡到新常态的路线图并没有改变方向，但也不急着向前迈进，“必须冷静观察，稳住阵脚，沉着应对”。