报业控股股东高票通过重组媒体决议

（早报讯）新加坡报业控股（SPH）今天下午举行线上特别股东大会，剥离媒体业务的决议都获得股东高票支持通过，完成重组计划的第一步。

这意味着集团下来可以展开第二步的重组计划，即让吉宝企业（Keppel Corp）提出的全面收购及私有化集团的非媒体业务的献议。

在今天的特别股东大会上，股东就剥离重组媒体业务的两项决议进行投票表决。

首项决议表决是否将亏损的媒体业务分拆，转入一家担保有限公司（Company Limited by Guarantee，简称CLG）。CLG是一个非营利机构，起始将从报业控股获得8000万元现金和3000万元股票的财务援助。

该决议在会上获得参与的股东投下了97.55%的赞成票，超过所须的50％，反对票则有2.45%。

第二项决议是将每一股管理股转换成一股普通股及采纳相关的新公司章程。这是为了确保报业控股不再受《报章与印刷馆法》规定每名股东持股不能超过5％的限制。

这项决议须得75％赞成票，结果有97.46%参与投票的股东投下支持票，2.54%投下反对票。

唯有两项决议通过后，吉宝企业8月2日宣布的收购献议才可进行。

报业控股董事长李文献医生在宣布投票结果后，代表董事会感谢股东对重组计划支持，以及他们多年来以至数十年来对集团的忠心支持。

他也对报业控股媒体同事表示由衷感谢。他说：”随着媒体业务重组预计在今年12月完成，你们将谱写媒体业的新篇章。我相信你们将会取得成功，给国内外广大读者提供最好的媒体服务和内容。“

报业控股是于5月6日宣布第一步重组计划，拟议剥离亏损的媒体业务，将后者转入一家名为新报业媒体信托（SPH Media Trust）的CLG。这将能消除报业控股作为上市公司的财务压力，通过公共与私人资金支持重组后的媒体发展，维持高素质的新闻水平。

随着报业控股成功剥离媒体业务，集团将展开重组计划的第二步，即让吉宝企业全面收购及私有化集团的非媒体业务。

按照收购献议，报业控股股东持有每一股，可获吉宝企业支付0. 668元现金，外加0.596股吉宝房地产信托（Keppel REIT）以及来自报业控股的0. 782股报业控股房地产投资信托（SPH REIT）。根据7月30日两只REIT的闭市价计算，收购报业控股的献议价是每股2.099元。

报业控股预计在10月到11月间，再次召开特别股东大会，由股东针对吉宝企业提出的收购计划进行投票。