当局并未放弃追踪工作 但须改进程序

（早报讯）当局不会停止追踪冠病病患接触者的工作，但必须改进程序，集中资源处理涉及高风险群体，以及大型感染群的病毒传播情况。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康今天（9月10日）在记者会上说，随着病例数量显著增加，当局已不可能详尽追查每一名病患可能的接触者。

他指出，每追查一人的行踪需要约两个小时，以前只有100起病例还可以追查所有人，但现在的病例数量不可能办到。

“我们将集中资源处理容易传播病毒的场所和大型感染群，例如医院、学校和疗养院。”

当局下来也会自动隔离家庭接触者，以及利用合力追踪的数据发出“健康风险警告”（Health Risk Warning）和“健康风险警戒”（Health Risk Alert）。

“健康风险警告”是发给较有可能染病的人。这些人曾密切接触或长时间接近冠病病患，因此必须接受一系列检测与自我隔离。

“健康风险警戒”则与“可能接触”的功能类似。收到这类短信通知者，也包括过去14天内曾同时与冠病病患到过同个地点的人。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授说，当局希望以更具针对性和有效率的方式确定存在染病风险的人，并尽快安排他们接受检测和隔离，而不是浪费额外资源追查其他人。

“因此，我们不会再需要大范围圈定潜在病例，让太多人接受隔离。”