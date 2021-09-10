冠病居家休养计划扩大 隔离期缩短成10天

（早报讯）已完成接种的确诊病患大多是无症状或出现轻微症状，当局将扩大居家休养计划成默认的康复模式，更多符合条件的病患将在家养病。由于德尔塔变种毒株潜伏期较短，密切接触者隔离期也将从14天减少至10天。

卫生部长王乙康在防疫跨部门工作小组记者会上指出，当局在8月30日开展居家休养计划，截至昨天（9日）已有21名确诊病患参与，当中9人已出院，其他参与者的健康情况良好。

政府将从9月15日起扩大居家休养计划，使计划成为默认的康复模式。50岁及以下的病患如果没有其他合并症或疾病都将参与计划。他们通常无症状或只有轻微症状，能在家康复。一旦接获确诊报告，他们就应该开始自我隔离。

参与计划的病患必须有适合的居家环境，例如有独立厕所，能和其他家人隔离。同住者中也不能有年长者或是有严重免疫缺陷，他们也都必须都已经完成接种。政府将为病患和同住者提供居家康复关怀礼包和全天候远程医疗服务。

也有证据显示已完成接种的确诊病患的康复时间比未接种病患短，从9月7日起，已完成接种的确诊病患如果检测呈阴性或病毒载量极低，最早可在发病后7天出院。

由于居住在宿舍的病患传播风险较高，因此他们必须和未接种者一样，在发病后隔离至少14天才能出院。

针对有家长要求把他们没有出现症状的孩子带回家照顾，王乙康表示医院之前要求孩童住院是采取谨慎的态度，为孩童提供专门治疗。政府将调整这项政策，超过5岁的确诊孩童如果没有其他病症，在经过医院评估后将可获准回家康复。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授也在记者会上说，德尔塔毒株的潜伏期平均不到四天，比野生毒株的六天短。

这意味着病患平均会在接触病毒的4天后就能在体内检测到病毒。

卫生部长王乙康因此宣布，从下周起密切接触者的隔离期将从14天减少至10天。

接触者在完成隔离后也须进行冠病检测，只有当检测结果为阴性才能完成隔离，他们之后每天也须进行自我检测，直至隔离开始后的第14天。

他说，随着社区病例增加，政府也将加强对接触者的追踪，避免在医院和学校等高风险场所形成大规模感染群，

政府也将使用“合力追踪”的数据追踪接触者，收到“健康风险警告”（Health Risk Warning，简称HRW）的密切接触者应进行检测和自我隔离，收到“健康风险警戒”（Health Risk Alert，简称HRA）的接触者也应该注意健康情况，降低传播病毒的风险。

确诊病患的同住者也必须进行隔离以避免传播病毒，政府之后将公布隔离详情，以及给予被隔离者的协助。