资金流入及中美首脑通话鼓舞亚股 海指受益上扬0.88％

（早报讯）由于资金流向亚太股市以及中美首脑通话使市场情绪改善，因此虽然美国隔夜股市疲软，但亚太股市今天（9月10日星期五）普遍扬升，新加坡也水涨船高。

反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数上涨0.88％或27.10点，闭市报3098.80点，在接近全天最高点闭市，全周再度微涨0.48％。

新加坡闭市后，美国三大股指的期货上涨0.36％至0.50％。市场情绪受中美首脑通话的鼓舞，香港以1.91％的涨幅引领亚太主要股市。悉尼、东京、上海和首尔股市也各涨0.62％、1.25％、0.27％以及0.36％。对新政府出台更多刺激经济措施的期待，继续扶持着东京股市。

新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩接受《联合早报》访问时说：“我们正开始看到资金重新流入亚洲和新加坡股市。”

整体本地股市今天的交易量计13亿4000万股，总值11亿9000万元。上升股299只，下跌股171只。

海指成份股23只股价上涨，2只持平，5只下跌。三只“丰树系”信托涨幅最高。三只银行股今天股价上涨，给予海指最大的支持。华侨银行（OCBC）涨1.38％至11.76元，大华银行（UOB）涨1.14％至25.74元，星展集团控股（DBS）涨0.66％至30.44元。

顶级手套（Top Glove）今天股价一度大涨9.8％，闭市时涨幅收窄至0.89％，收报1.13元，单日交易量超过2100万股，是一年来最活跃。该公司今早开市前透露，它已获批准恢复出口和销售手套到美国。美国海关与边境保护局（CBP）已确认即日起可以让顶级手套在马来西亚生产的用后即丢手套通关入境。

雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）今天股价猛挫4.81％，闭市报0.99元，交易量大增至4360万股，交易总值4310万元。它今早透露私下配售的合订证券，定价在之前预示价范围0.983元至1.017元的最低端，意即每合订证券定价0.983元，比市价低5.5％。它昨日暂停交易，前天股价最后报1.04元。它今早透露，私下配售的1亿5259万合订证券获得约两倍超额认购。

新加坡报业控股（SPH）今天股票暂停交易，它今天下午2时半举行线上特别股东大会，股东已高票批准剥离媒体业务。它昨日股价闭市报1.94元。