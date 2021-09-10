云顶新加坡：横滨综合度假村竞标参与将中止

（早报讯）云顶新加坡（Genting Singapore）今天（9月10日）闭市后透露，日本横滨市今天公布取消横滨综合度假村（Yokohama IR）竞标活动的决定，云顶新加坡在横滨综合度假村竞标的参与因此将中止。

云顶新加坡表示：“我们对该市这个出人意料的转变感到惊讶和失望，因为公司和财团伙伴以及支持财团的伙伴，已投入可观的时间和最佳努力来准备和提交非常吸引人的竞标计划，并且建议作出显著投资，以惠及横滨市和其社会同时使横滨市成为一个世界级的旅游地点。”

云顶新加坡的横滨综合度假村竞标财团伙伴，包括世嘉飒美控股（Sega Sammy Holdings）、综合警备保障公司（Sohgo Security Services）、房地产发展商鹿岛建设公司（Kajima Corporation）、建筑商竹中工务店公司（Takenaka Corporation）以及大林集团（Obayashi Corporation）。云顶新加坡是在6月间透露财团已提交竞标书。

这个横滨综合度假村的竞标结果，一直是投资者关注的进展。上个月有分析师指出，如果原任市长林文子留任，集团领导的财团将取得执照。但在8月22日的市长选举结果是，立宪民主党支持的山中竹春当选。而日本首相菅义伟日前也表示，将放弃参选自民党总裁选举，意味着将不再担任日本下任首相。

云顶新加坡今天股价上涨0.64％，闭市报0.785元。