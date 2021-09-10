不少确诊巴士车长未复工 部分公共巴士候车时间将延长

（早报讯）日前确诊感染冠病的巴士车长当中，不少还未复工，部分公共巴士路线的候车时间会延长。多数受影响巴士服务候车时间延长不超过5分钟，但少数巴士路线的候车时间，可能会比平日延长超过10分钟。

陆路交通管理局与新捷运、SMRT企业、易塔通（Tower Transit）和前进（Go Ahead）四个公交业者今晚（9月10日）发布联合文告，吁请公众对部分公共巴士服务候车时间延长给予谅解。

文告说，鉴于社区病例急速上升，陆交局和公交业者已采取各项措施，保护巴士车长的安全，以确保公共巴士服务不受影响。“多数巴士车长已经接种冠病疫苗，感染冠病的车长一般无症状或只有轻微症状。尽管如此，他们仍必须遵照医疗程序接受隔离，以便全面康复。”

本地五个巴士转换站接连暴发感染群。陆交局本月2日曾发布文告说，7月至9月1日间，有284名巴士转换站前线员工确诊冠病，其中近95％是巴士车长。为更好地防疫，巴士转换站前线员工每周须接受至少一次冠病检测。公共巴士领域聘有1万1000名人员，确诊员工占总数的不到3％。

陆交局和公交业者在今晚的文告中说，它们目前正竭尽所能维持服务水平。部分巴士车长休息日还自愿回来值班。

“然而，这些措施无法完全弥补人手的不足。巴士业者已开始延长部分巴士服务的间隔时间，以确保我们的巴士车长有足够时间休息。乘客在规划行程时应把候车时间延长考虑在内。”

对于载客量较大的巴士路线，陆交局和公交业者将出动更多双层巴士。这包括服务学校的巴士服务，下周学校开学后，这些巴士路线的载客量预计会增加。

陆交局和公交业者对乘客造成的不便致歉，并吁请乘客在公交业者进行有关调整时给予谅解和支持。