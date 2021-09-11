我国A330军机完成助阿富汗人撤离任务已返新

（早报讯）我国派出A330多用途添油运输军机，前往卡塔尔支援美国从阿富汗撤离人员的行动已完成。77名新加坡武装部队人员在过去两周里进行10次的飞行任务，载送超过2000人前往德国。

由飞行员、机组人员、工程师和陆军保安人员组成的团队昨晚（9月10日）回返我国。他们是在上月26日被派往卡塔尔乌德伊德（Al Udeid）空军基地参与这次的人道援助任务。

国防部昨晚发文告说，三军总长王赐吉中将、陆军总长吴仕豪少将和空军总长康文良少将等高级军官在樟宜空军基地迎接回国的人员。

国防部长黄永宏医生昨天也在面簿发文对成功完成任务的团队致谢。他说，团队只有很短的时间准备并启程执行任务，他们原有的计划也被打乱，只能匆忙地向家人与亲人告别。

他说：“即便如此，专业精神和使命感在他们心中始终是最重要的。他们高举新加坡国旗，是唯一支持美国在卡塔尔撤离行动的外国军队。他们对这次成功任务做出的贡献，许多新加坡人与我一样为他们感到自豪和感激。”

A warm welcome back to the SAF contingent who successfully concluded their humanitarian mission using The Republic of... Posted by Ng Eng Hen on Friday, September 10, 2021

今年4月取得全面作战能力资格的MRTT空军部队A330多用途添油运输军机（Multi-Role Tanker Transport，简称MRTT）可运载111公吨的燃油及多达37吨的设备或266人。MRTT可执行多项任务，包括为空军的F-15SG型和F- 16型战斗机进行空中燃料补给、为武装部队运送人员和物资、进行空中医疗疏散以及人道救援与赈灾等。

武装部队团队从我国出发后，先飞往卡塔尔接载等待撤离的一些人，然后把他们送到德国，这整个过程可在21个小时内完成。我国其他较旧的运输机则无法做到这点。