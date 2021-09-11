在家养病“能睡自己的床” 参与试点计划的冠病患者现身说法

文 /
宋慧纯

发布 / 2021年9月11日 11:11 AM

更新 / 2021年9月11日 11:16 AM

上个月31日确诊感染冠病的拉古南选择加入居家休养试点计划。（面簿视频截图）
上个月31日确诊感染冠病的拉古南选择加入居家休养试点计划。（面簿视频截图）

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（早报讯）“冠病虽然是生理疾病，但心理上，这个病也将你与所有人隔开……我希望养病期间尽可能维持接近正常的生活。在家养病让我处于很熟悉的环境里，能睡在自己的床，在自己的房间里。”

由于希望在熟悉的环境中养病，上个月31日确诊感染冠病的拉古南（Bhuvaneshwara m Raghuram，51岁，科技业务分析师）选择加入居家休养试点（Home Recovery Pilot）计划。

卫生部昨晚（9月10日）将拉古南的访谈视频上载至面簿，与大家分享他居家休养的经历。

拉古南透露，他在上月30日晚上做抗原快速检测（ART），当时检测结果为阴性。不料隔天早上准备开始居家办公时，却收到确诊的短信，让他感到十分惊讶。

拉古南与妻子和两个孩子同住。他说：“我马上要求家人离开主卧室，他们也开始在家中穿戴口罩。”

拉古南说，患病后，很多他通常视为理所当然的事突然都不能做了。他选择在家休养是希望期间能尽可能过着近乎正常的生活。他知道所有东西放在哪里，缺了什么，一切都是那么熟悉。

确诊后，卫生部会先通知病患，须将行动限制在家里的一个房间内，并让家人离开这个房间，再探讨该病患住家是否适合居家休养。

拉古南透露，他之前暂时在社区护理设施内住了两天，觉得那里的环境也不错。

居家休养伙伴随时给予援助

经当局评估，他的住家适合养病后，他就回到家中。卫生部为他安排了一名居家休养伙伴（buddy），好让他期间若感到不适或须要帮助时，知道如何寻求协助。他也一直与当局保持联系。

养病期间，他一般约早上7时起床。早餐放在他房外的椅子上，由他开门自己领取。他也须每天测量体温、血含氧量和血压三次，并向当局呈报。他也会一天运动两次。

他说：“一天结束前，我会花很长的时间和家人讲电话，几乎什么都聊，尝试保持轻松的心情。”　　

拉古南说，回到家中虽无法与家人面对面接触或一起用餐，但他知道家人就在房门外不远处，这给了他信心，知道家人一直都在。

“家人很支持我，非常有条理地照料我的三餐，给我送草本饮品等。这些生活中的小确幸一直都在。”

卫生部是在8月30日开展居家休养试点计划，让住家环境符合条件，并已完成接种的病患回家休养。截至昨天，有21名确诊病患参与，其中九人已“出院”，其他人情况良好。

卫生部长王乙康昨天在防疫跨部门工作小组记者会上宣布，下周三（15日）起，居家休养计划会成为既定模式。50岁及以下、已接种两剂疫苗的病患如果没有其他严重疾病，都可在家休养。这些病患感染冠病后通常没有症状或只有轻微症状，一旦接获确诊通知，就应该自行在家隔离。

卫生部解释，居家休养的病患必须有适合的居住环境，例如有独立厕所以及能和其他家人隔开来。同住者中也不能有年长者或有严重免疫缺陷的人，他们也都必须完成接种。

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