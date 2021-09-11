在家养病“能睡自己的床” 参与试点计划的冠病患者现身说法

（早报讯）“冠病虽然是生理疾病，但心理上，这个病也将你与所有人隔开……我希望养病期间尽可能维持接近正常的生活。在家养病让我处于很熟悉的环境里，能睡在自己的床，在自己的房间里。”

由于希望在熟悉的环境中养病，上个月31日确诊感染冠病的拉古南（Bhuvaneshwara m Raghuram，51岁，科技业务分析师）选择加入居家休养试点（Home Recovery Pilot）计划。

卫生部昨晚（9月10日）将拉古南的访谈视频上载至面簿，与大家分享他居家休养的经历。

Home Recovery - My COVID-19 Experience On 30 Aug 2021, MOH launched a Home Recovery pilot to allow COVID-19 patients with mild or no symptoms to recover in the comfort of their homes. We spoke with Mr Raghuram, one of the first patients to participate in the pilot, to learn about his experience. Posted by Ministry of Health, Singapore on Friday, September 10, 2021

拉古南透露，他在上月30日晚上做抗原快速检测（ART），当时检测结果为阴性。不料隔天早上准备开始居家办公时，却收到确诊的短信，让他感到十分惊讶。

拉古南与妻子和两个孩子同住。他说：“我马上要求家人离开主卧室，他们也开始在家中穿戴口罩。”

拉古南说，患病后，很多他通常视为理所当然的事突然都不能做了。他选择在家休养是希望期间能尽可能过着近乎正常的生活。他知道所有东西放在哪里，缺了什么，一切都是那么熟悉。

确诊后，卫生部会先通知病患，须将行动限制在家里的一个房间内，并让家人离开这个房间，再探讨该病患住家是否适合居家休养。

拉古南透露，他之前暂时在社区护理设施内住了两天，觉得那里的环境也不错。

居家休养伙伴随时给予援助

经当局评估，他的住家适合养病后，他就回到家中。卫生部为他安排了一名居家休养伙伴（buddy），好让他期间若感到不适或须要帮助时，知道如何寻求协助。他也一直与当局保持联系。

养病期间，他一般约早上7时起床。早餐放在他房外的椅子上，由他开门自己领取。他也须每天测量体温、血含氧量和血压三次，并向当局呈报。他也会一天运动两次。

他说：“一天结束前，我会花很长的时间和家人讲电话，几乎什么都聊，尝试保持轻松的心情。”

拉古南说，回到家中虽无法与家人面对面接触或一起用餐，但他知道家人就在房门外不远处，这给了他信心，知道家人一直都在。

“家人很支持我，非常有条理地照料我的三餐，给我送草本饮品等。这些生活中的小确幸一直都在。”

卫生部是在8月30日开展居家休养试点计划，让住家环境符合条件，并已完成接种的病患回家休养。截至昨天，有21名确诊病患参与，其中九人已“出院”，其他人情况良好。

卫生部长王乙康昨天在防疫跨部门工作小组记者会上宣布，下周三（15日）起，居家休养计划会成为既定模式。50岁及以下、已接种两剂疫苗的病患如果没有其他严重疾病，都可在家休养。这些病患感染冠病后通常没有症状或只有轻微症状，一旦接获确诊通知，就应该自行在家隔离。

卫生部解释，居家休养的病患必须有适合的居住环境，例如有独立厕所以及能和其他家人隔开来。同住者中也不能有年长者或有严重免疫缺陷的人，他们也都必须完成接种。