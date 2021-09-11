【淡滨尼水患起因调查】承包商擅改排水沟雨水无法排出 公用局将采取执法行动

（早报讯）建筑承包商在进行道路扩建工程时涉嫌擅自更动排水沟，使得雨水无法排入附近的河流，造成淡滨尼10道和巴西立12通道交界处上个月水淹近两个小时。公用事业局将对涉事承包商采取执法行动。

上个月20日上午，淡滨尼10道和巴西立12通道交界处，靠近宜家的路段发生严重水患，淹没了200米的道路，水位在部分地点上涨至约50公分。共13辆车子浸泡水中，一些驾驶者和乘客受困。

公用事业局今天（9月11日）公布调查结果说：“事发地点不是易淹水地区或水患热点，周边的暴雨雨水管理系统足以应付像8月20日这样的降雨量。该路段曾在今年4月5日和去年11月20日经历类似的豪雨，但那两次都没有淹水。”

水患发生时附近河流只有半满

在正常情况下，雨水会顺着路旁的水沟流入约一公里外的阿比阿比河（Sungei Api Api），水患发生时河流的水位只达约50％。

公用局事后展开调查，发现淹水导因与承包商三和公司（Samwoh Corporation）更动排水沟有关。三和自2018年6月开始在淡滨尼10道展开道路拓宽工程，预计明年第四季度完工。

调查显示，三和堵住了其中一段原有的水沟，以便把雨水导入他们另外加建的新水沟。

公用局说，事发时新水沟还没建成，未与原有的水沟衔接上，而且其中一部分被鹰架挡着。这严重影响了排水功能，导致雨水无法流入下游的阿比阿比河，而是积在交界处。水患地点是那一带地势最低的地方。三和在进行水沟改道工程前，并没有征询公用局批准。

事发当天，公用局早上7时58分向公众发出淹水通知，同时派出快速反应小组赶到现场，连同陆路交通管理局人员、民防部队和警察部队一起疏导交通和救援受困公众。

淡滨尼、白沙一带的豪雨早上9时左右停歇，但高涨的水位直到40分钟后才完全消退。公用局过后下令三和进行修复工作，移除所有障碍物。

陆交局：三和违反合约条款

陆交局回复《联合早报》询问时透露，他们将处罚三和违反合约条款。事发后，陆交局已提醒所有承包商检查排水工程，确保项目获得批准并符合公用局的规定。所有陆交局承包商施工时都必须遵守现有条例，合约中列明，当局可惩处不遵守条规的承包商。

受影响者可向三和索赔，负责方会彻底调查和评估。

公用局集水区与水道署署长杨庆舜在文告中说，这场迟迟不退的水患是人为的，若承包商遵守公用局的条例，事情就不会发生。随着气候变化，本地将更常下雨，雨量也会增加，因此确保水沟通畅尤其重要。所有承包商都应该引以为戒，确保工程不会影响排水系统。

根据污水处理与排水法令，未经许可修改公共排水系统可被罚款最高2万元；因建筑工程影响公共排水系统，则可被罚款最高5万元。

2016年，汤申路在平安夜暴雨后严重积水，承包商佐藤工业（Sato Kogyo）事后因擅自修改排水系统，以及建造临时分水沟渠共被罚款1万4000元。