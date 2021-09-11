乌敏岛新添沿海林园 进一步推动生态研究与保育

（早报讯）为更好地保育乌敏岛上极具生态意义的栖息地，国家公园局于岛上教研实验室内设立育有500棵树的新沿海林园，进一步推动乌敏岛生态研究和教育公众相关知识。

配合今天（9月11日）的乌敏岛日，国家公园局宣布启用乌敏岛上的新沿海林园。

乌敏岛教研实验室占地5.3公顷，设在里头的沿海林园（coastal arboretum）占地约一公顷。园内将种有约70个本地沿海树木品种，其中包括海红胶木（Sea Tristania）、大叶箣柊（Damak-damak Tahun）等濒临绝种的植物。

当局2014年在科尼岛再次发现这两种树以前，它们原已被当成本地的绝种植物。

新林园将与现有的红树林园（mangrove arboretum）相辅相成，成为学生和学者研究岛上生态多样性的宝贵资源。当局也会与学校或兴趣小组合作，推行环境教育计划，让更多人认识岛上丰富的自然历史与生态多样性。

配合沿海林园的启用，国家发展部长李智陞和永续发展与环境部长傅海燕今天在岛上种植了濒临绝种的小叶红光树树苗。之前，该品种相信已绝种。

此外，公园局也一直着手扩大岛上的重新造林范围。去年，当局已在共占地八公顷的巴莱采石场南边、特利丝河和惹兰日落洞这三处植树。今年会继续在这三处，还有另外多九处种植3500棵树。这九处包括哥丹越野脚车公园、亚叁河、武吉苏绕（Bukit Surau）等。

当局计划逐步在这些造林地区种植超过1万6000棵树。

在乌敏岛上发现两个新昆虫物种

另一方面，公园局和科研人员分别于2018年和2019年在乌敏岛上发现两个新昆虫物种。新物种分别是鼓翅蝇的新昆虫属（genus），以及属于新昆虫品种的乌敏三角长足虻（Long-Legged Fly）。这都是皇家比利时自然科学院昆虫学主任派崔克·格鲁塔特（Patrick Grootaert）在岛上展开红树林研究时发现的。

这些发现将有助公园局更新乌敏岛的生态多样性基线数据和物种名册，以更好地制定与乌敏岛有关的管理政策，也为未来的研究、生态强化项目或物种复育进行更好的规划。