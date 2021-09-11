公园局过去一年为乌敏岛民整修两间房子

（早报讯）国家公园局社区联络组过去一年来整修了乌敏岛上的两间房子，在保留岛屿文化历史的同时，也为岛上甘榜生活注入更多活力。当局明年会评估，岛上另外三到四间房子是否适合整修。

公园局透露，社区联络组负责的项目之一是在岛上村民或他们的近亲提出要求后，为岛上房屋展开整修。去年展开整修的是第14号和40号房。

第14号房的整修工程今年1月至3月间进行。持有该房使用执照的岛民已过世，由他的儿子接过这间房子的使用执照并居住在内。

为了确保住户能安全居住，当局决定更换这间房子的支撑梁、外墙嵌板、屋架等，也为房子刷上新漆。

第40号房则是一间海鲜食肆。持有该食肆使用执照的岛民向当局提出整修要求。工程包括更换屋架、窗户、已被腐蚀的屋顶等。地面和墙面也经过一番整修。

加上之前整修的两间房子，当局至今整修了岛上的四间房子。公园局自然保护处高级署长林良任指出：“有些有能力的岛民会自己进行整修。至于比较关乎基础设施和公众安全的工作，例如须动用更多资源的，当局会评估是否合适，并在适当的情况下，好意为他们整修。”

目前有约100人在乌敏岛上工作或居住。当局一般会向乌敏岛村民发放临时使用执照（Temporary Occupation License），以让他们使用岛上的土地和设施。有些是住宅用途执照，有些则是商住两用。每个执照有效期最长三年，岛民可在执照到期后申请更新。当局发放的执照共有67张。

当局也正在与乌敏岛无障碍提案小组合作，探讨如何为岛民提供更宜居和无障碍的生活环境，包括从去年开始提供可移动的斜坡道，方便轮椅使用者上下船或在岛上移动时使用。

当局会继续征求反馈，以探讨如何改善岛上设施，更好地做出规划，创造更有利于亲轮椅使用者等群体的包容环境。