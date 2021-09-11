城市发展以1美元脱售重庆协信远创实业

（早报讯）城市发展（CDL）以1美元（约1.34新元）脱售合资公司重庆协信远创实业（Chongqing Sincere Yuanchuang Industry）。

集团同时和重庆协信远创达成协议，后者转让深圳启迪协信科技园发展有限公司（Shenzhen Tusincere Technology Park Development）的其余股权，作为贷款的部分还款。

城市发展昨晚（9月10日）披露，子公司Sonic Investment和HCP Chongqing Property Development（简称HCP Cayman），同保弘有限公司（Sure Spread Limited）达成协议，保弘将以1美元收购Sonic持有HCP Cayman的63.75％股权。

HCP Caymen持有重庆协信远创80.01％股权。

集团指出，此次交易同时考量到销售股份的价值、目前的流动资金以及重庆协信远创可能破产重组的问题。

集团之前发布截至去年底的全年业绩时披露，已经为投资HCP Cayman的8亿8200万元，作出8亿零600万元减值。加上7600万元损失，集团在HCP Cayman的投资成本已降至零。

与此同时，集团通过子公司苏州豪城建屋置业（Suzhou Global City Genway Properties），和重庆协信远创达成协议，将深圳启迪协信的15.4％持股，转让给苏州豪城，作为贷款的部分还款。

深圳启迪协信是一家控股公司，持有深圳龙岗区启迪协信科技园（Shenzhen Longgang Tusincere Tech Park）65％股权。

今年2月，集团宣布已经收购深圳启迪协信84.6％持股。加上此次股份转让，后者已经成为城市发展的全资子公司，集团也因此持有深圳龙岗区启迪协信科技园65％有效股权。

截至今年6月30日，集团在重庆协信远创的财务曝险为1亿1700万元。完成股权转让之后，财务曝险将按照转让股权的公允值，相应减少。

城市发展董事会认为，上述两项交易最符合集团利益，集团可借此退出在重庆协信远创的投资，并避免卷入后者可能漫长的破产重组过程。

脱售重庆协信远创的交易完成后，集团所有提名董事和职员将辞去在重庆协信远创和相关公司的职务。

董事会也认为，借由直接控制深圳龙岗区启迪协信科技园的营运，可以保护它在科技园的投资。

集团表示，将继续维护它作为债权人的权利，要求重庆协信远创偿还贷款余额。

这两项交易估计不会对集团截至今年底的财年的每股盈利或每股净有形资产造成实质影响。



