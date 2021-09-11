八位教师获颁2021年全国杰出华文教师奖

（早报讯）八位教师以创新的教学法，激发学生对华文的兴趣，为华文教育与文化传承做出贡献,，获颁2021年全国杰出华文教师奖。

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全国杰出华文教师奖（前称全国模范华文教师奖）今年步入第24年，本届共收到1265份提名，约340名来自163所学校的教师获得提名。

颁奖仪式今天（9月11日）下午在新加坡报业中心礼堂举行，八位得奖教师将从主宾教育部长陈振声手中接过奖座。教师也各可获得奖金1500元，以及为期12个月的早报数码配套个人版。

陈振声致辞时肯定本地华文教师学而不厌、诲人不倦的精神。他指出，华文教师克服疫情所带来的各种挑战，开创新的教学模式。

除了疫情，语言环境的转变也给华文教师带来很大的挑战。英语在这十年取代华语，成为新加坡华人在家中最常使用的语言。在网络资讯时代，孩子接触资源的媒介语也以英语为主。

“在这样的大环境下，我们的华文教师可说是肩负了更重大的责任。他们必须学习十八般武艺，绞尽脑汁，想方设法鼓励学生多用华文华语……与其说他们只是在教导一门语文课,华文教师更像是华文的‘引路人’，必须善用各种机会，通过各种途径，吸引学生一步步接触、认识与爱上华文。”

陈振声指出，新闻时事是华文学习重要的生活素材。今年推行的中学华文课程使用了更多贴近学生生活的语料来丰富学习，包括新闻时事。

新加坡报业控股华文媒体集团也通过旗下的报纸、学生报、电台和数码平台，提供各种华文新闻时事内容，为教师提供丰富的辅助教学资源，让学生能够“乐学善用”。

华文媒体集团成立青少年受众工作群

华文媒体集团社长李慧玲致辞时说，因为资讯科技的改变，人们的生活与阅读习惯有很大的转变，媒体也受到很大的冲击。教师现在需要掌握新的技术，通过线上教学，媒体工作者也一样。

“过去这几年，我们也在不断改变，希望借助早报校园的线上阅读和活动，与我们的少年读者互动。数码化不再只是个趋势，它已经是大家时时刻刻面对的现实。通过数码平台走向青少年受众是必然得走的一条路。”

她透露，华文媒体集团从这个月起成立青少年受众工作群。除了学生报，工作群也包括一个由年轻同事组成的团队，专门服务青少年受众。他们将设立一个新品牌，在社交媒体平台如YouTube和Instagram上推出以视频为主的内容。

“大部分的学生在中学毕业后，就与华文告别。这个新的产品，希望吸引学校刚毕业、对华文还有些温度的群体，让华文成为生活的一部分。”

她指出，读者能够从“逗号”（学生报《逗号》）来到”句号“（《联合早报》）依然是愿望，但是也不能假设《联合早报》会是下一代人生活中熟悉的名字。现在的青少年吸收资讯的方式很不一样，媒体工作者也必须做出调整。

全国杰出华文教师奖由《联合早报》与早报校园（ZBSchools.sg）主办，新加坡华文教研中心、新加坡华文教育学会、新加坡华文教师总会、新加坡中学华文教师会协办，并获得报业控股基金会赞助，以及教育部的支持。

2021年全国杰出华文教师奖得主