宗乡总会召开会员大会 现任会长陈奕福卸任

（早报讯）新加坡宗乡会馆联合总会今早（9月11日）举行第36届常年会员大会，同时公布换届改选的第二阶段票选结果。新理事会将在本月24日委任10名增选理事，然后举行复选，推选第17届理事会的会长、副会长、秘书长、财政和各个执行委员会主任等。

现任会长陈奕福没有参加本届选举，因此在主持了今早的会员大会后正式卸任。由31人组成的新理事会将在复选时，推举宗乡总会的第四任会长。陈奕福原来是福建会馆委派的代表，他因为要花更多心思和时间管理公司业务，决定不参加两个月前的福建会馆第44届理事会选举。福建会馆已委任新会长蔡其生为代表，进入宗乡总会的新一届理事会。

宗乡总会在1986年正式成立时，首任会长是本地银行家黄祖耀。蔡天宝在2010年从黄祖耀手中接棒，并在八年后交棒给陈奕福。预料蔡其生会接替陈奕福，成为宗乡总会第四任会长。

陈奕福致辞时说，过去一年，疫情虽然限制了大家的自由及正常活动，却激发了大家的创新力，许多社团跳出原有的思维框架，改用数码科技和新媒体，举办了不少富有新意的项目，很多常年活动也因为疫情而采用了新的形式进行。

他也宣布宗乡总会将推出会员忠诚计划，这项首创的“汇源卡”将以不同形式的优惠福利，带动会员对宗乡组织的忠诚度，同时鼓励更多人加入总会的行列，促进人们对本地华族文化的汲取。宗乡总会稍后将公布计划详情。截至今年4月，宗乡总会共有228个会馆会员和12个准会员。

今早的会员大会，除了在宗乡总会礼堂召开实体会议，也通过视讯平台Zoom在线上同步举行，以解决冠病疫情期间，现场不能容纳太多人的问题。

三年一度的宗乡总会选举分三阶段进行。第一阶段是由七个发起会员各委派一名代表进入新一届理事会。除了福建会馆，潮州八邑会馆也换代表，由现任八邑会馆会长曾建权接替郭明忠，意味着郭明忠也卸任。剩余五个发起会员的代表不变，由梁善源代表广东会馆、何谦诚代表南洋客属总会、潘家海代表海南会馆、李秉蘐代表三江会馆，以及洪宝兴代表福州会馆。

宗乡总会今早也公布第二阶段选举的投票结果。投票于早上10时截止，这次有19人角逐14个理事名额，总共有145个总会会员参与投票，当中有7张废票。

中选的14名新理事是方百成（南洋方氏总会）、曾宪民（永定会馆）、庞琳（琼海同乡会）、方耀明（金门会馆）、黄保华（黄氏总会）、卜清锺（晋江会馆）、刘智评（客属刘氏公会）、蔡纪典（南洋普宁会馆）、杨应群（潮州弘农杨氏公会）、周兆呈（江苏会）、符敦珏（符氏社）、杜志强（天府会）、李瑞庆（安溪会馆）和吴佶财（延陵吴氏总会）。

宗乡总会的第三阶段选举工作，是由目前已当选的21名新理事，以增选方式委任另外10人为理事，最终组成一个不超过31人的理事会。