海外新加坡人可通过两种通道返新接种冠病疫苗 不必等到结束隔离后才接种

（早报讯）新加坡将推出两种专属通道，方便旅居海外的新加坡人回来我国接种冠病疫苗，不必等到居家通知结束后才接种。

外交部和卫生部今晚（9月11日）发联合文告说，本地疫苗接种率已相当高，因此当局可为在樟宜机场和丹那美拉渡轮码头抵境的海外新加坡人推出两种接种疫苗的通道。

使用第一种通道者可在抵新后接种第一剂疫苗，并且不必完成居家通知，就能搭乘下一趟航班或渡轮返回居住地。第二剂疫苗接种同样可通过这个方式进行。

使用第二种通道者同样可在抵新后接种第一剂疫苗，但继续在指定设施履行居家通知。使用这个通道的人可在规定间隔期接种第二剂疫苗后，才返回居住地。

选择第二种通道的海外新加坡人必须根据现有边境防疫措施，接受一系列检测，以及根据过去21天的旅游记录履行居家通知。

选择第一种通道的人也将受到相同的边境防疫措施约束，直到他们搭乘下一趟航班或渡轮离开。

海外新加坡人无论从哪一个国家或地区启程，都必须待在居家通知指定设施，并在设施内接种疫苗。

目前，从第二、第三和第四类国家和地区返回新加坡的国人必须在履行完居家通知后，才能接种第一剂疫苗，接着等三至四周后才接种第二剂疫苗。

文告说：“对于在国外有家庭和工作的新加坡人来说，得长时间离开居住地，导致他们难以返新接种疫苗。”

当局补充说，疫苗将由政府免费提供，但是海外新加坡人必须承担其他相关费用，包括在指定设施的住宿费、拭子检测费和旅行费。

有意使用接种疫苗通道的海外新加坡人，可到点击链接登记。