泰国积极开放旅游业 新加坡人虽心动但未行动

（早报讯）泰国曼谷、清迈和芭堤雅等多个旅游胜地将从10月1日起，开放给已完成接种冠病疫苗的旅客。受访本地旅行社指出，由于泰国仍属风险较高的第四类国家，旅客返新后必须履行14天居家通知，因此一些本地人虽然有考虑，但还没有确定行程。

根据泰国旅游局官网两天前发布的文告，作为泰国解封第二阶段计划的一部分，曼谷、清迈、春武里府（Chon Buri）、碧武里府（Phetchaburi）和班武里府（Prachuap Khiri Khan）将在10月1日重新开放。随后，包括清莱、廊开府（Nong Khai）和罗永府（Rayong）在内的21个旅游目的地预计在下月中陆续重开。

华宫旅游市场与通讯总监佘柳华受访时说，目前为止，从新加坡出发到泰国的旅客都是因出差等必要原因出行，还未有人去泰国旅游。

“旅客回到新加坡后必须履行14居家通知，这段期间的住宿和检测费用估计起码要2000多元，因此现在会去泰国的只有那些因为须要走访亲友，或因公出差的人。我认为赴泰休闲旅游还需要更多时间才能恢复。”

欧美假期董事黄耀雄受访时则透露，该旅行社已收到五宗有关泰国的问询，但目前还没有人定下行程。

他说：“多数来咨询的都是老顾客，他们希望明年启程，而最受欢迎的目的地是普吉岛。”

泰国政府自今年7月起先后启动了“普吉岛沙盒计划”和“苏梅岛+”试点计划，允许已完成疫苗接种的外国旅客在特定条件下进入普吉岛和苏梅岛。截至上月底，这两项计划分别吸引了了2万6400名和918名访客。

对于泰国努力重开旅游业，两位旅游业者都表示并不惊讶，因为如普吉岛、苏梅岛和清迈等旅游热点的经济都非常依赖旅游业，所以必须在预防感染和旅游业重启之间找到平衡。