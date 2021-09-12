牛车水大厦今午关闭 小贩忙着卖完生鲜熟食

（早报讯）牛车水大厦今天（9月12日）下午3时关闭进行清洗消毒工作，不少生鲜食品及熟食摊贩仍坚持卖完上午，但生意惨淡门可罗雀。

牛车水大厦商联会主席林玉铭表示，大厦三层含湿巴刹、干巴刹及熟食中心在内的703个摊位最迟在下午3时前要撤完，将关闭三天做彻底的消毒工作。

林玉铭说：“小贩们手停口停，说不担心是骗人的。但我们其实都心里有数，因为现在病毒扩散得很快，这里出现多个病例的情况并不让人意外。我们该做的防范措施都做了，例如每两周做快速简易检测，希望公众能继续对我们有信心。”

记者走访牛车水大厦观察发现，湿巴刹内粮油、香料、冷冻食品类店铺几乎都未开门。

但鲜肉、鱼获海鲜、水果蔬菜等不易储存的生鲜食品摊位，均照常营业，商贩赶着售卖掉货品以减少亏损。

水果摊老板林民威（57岁）表示，昨晚十时许收到通知后就做了自我检测，好让家人朋友放心。

他表示水果不易储存，考虑到周四（16日）才重开，希望今早来能尽量卖出一些，预计亏损500至1000元。“一定会有很多烂掉的水果，没办法的。我们送人或自己吃也吃不掉多少，最后都要丢掉。”

也有商贩表示有自己的供应链，鱼贩梁志荣（40岁）表示除经营湿巴刹外，也会给一些咖啡店供应渔获，因此接到通知后仍不得不营业。

梁志荣表示会经营至11时左右，然后处理供应咖啡店的食材，“不能临时取消咖啡店的订单的，现在大家都很难做。”

上午九时30分左右湿巴刹内顾客并不多，不少鱼贩吆喝着促销价吸引顾客。

陈姓居民（45岁）每周末都会来这里采购，并未接到相关通知或隔离令。“我是到了这边听他们讲，才知道这边有人中了，要关闭消毒。”

相较于湿巴刹，牛车水大厦一楼277间干巴刹摊位中，仅有十几间服饰、婚庆用品店营业。二楼226间熟食中心摊位也仅有三成左右营业。

售卖鸡饭的摊主刘志豪（43岁）说，最初通知的是可以售卖至下午3时，但今早改为下午3时要全部离场。

他说：“我们会尽量将损失降到最低，已经少做了很多了，但照这样的情形还是会剩余不少，只能自己带回家吃或者丢掉。”

牛车水大厦外，史密斯街上一个独立摊位经营甜品生意的龙伍禄（49岁）无奈地说：“为避免被感染，我从昨天开始停工，并打算关到周四，但一切还是要看情况发展。”

他也反映，不少在牛车水大厦下棋的年长者经常不戴好口罩，还不顾劝阻多人群聚，令商家们十分头痛。