杜尼安路和武吉知马路U转启用后可舒缓纽顿圈交通

（早报讯）杜尼安路和武吉知马路增设U转路段，让车辆可提前U转，无需在纽顿圈路口绕一大圈。这不仅让驾车者更加便利，也减少纽顿圈这个繁忙交通圈的车流量，降低发生事故的风险。

随着新的U转路段今天（9月12日）投入运作，陆路交通管理局为纽顿圈（Newton Circus）展开的一系列扩建与改善工程正式完工。这项大工程原计去年第三季完成，但因冠病疫情缘故延迟至今年9月才完成。

建于上世纪30年代的纽顿圈多年来是本地车流量最高，也是仅存的少数主要交通圈之一，设有四条车道。

除了上述U转路段，陆交局为这一带展开的工程包括在武吉知马路和克里门梭北道交叉路口增设交通灯以及在纽顿熟食中心前方的武吉知马路增设U转路段。

当局也加宽纽顿圈、武吉知马路（往兀兰方向）和克里门梭北道的车道，方便巴士更容易行驶，以及重建武吉知马路段的巴士站及增设行人交通灯，让行人能更快更便利步行到纽顿地铁站。

衔接杜尼安路和武吉知马路的U转今天正式启用。根据记者观察，陆交局在U转前几百米的路段增设告示牌，现场也有数名工作人员指挥交通。由于该路段位于纽顿立交桥地下，U转只允许最高三公尺的车辆通行。这意味着巴士、大型货车和罗厘等，仍须使用纽顿圈才能转入武吉知马路。

负责该区的丹戎巴葛集选区议员陈圣辉今早到纽顿圈巡视路况。他之后在面簿贴文答谢陆交局和客工团队为改造工程付出的努力，以及居民们过去几年的耐心与谅解。“（改造工程）将能舒缓纽顿圈、纽顿熟食中心、英华学校、新加坡女子学校以及百慕乐路、金岭、史蒂芬和彰思礼住宅区的交通。”