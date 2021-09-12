市区和邻里商场 年长者明显减少

本地每日病例激增，政府呼吁国人尤其是年长者下来一个月尽量留家中，昨天是劝请后的第一天，出现在市区和邻里商场的年长者明显减少。

联合领导抗疫跨部门小组、也是卫生部长的王乙康前天在记者会上对四群体发出呼吁，其中包括吁请年长者尽可能在接下来一个月里，减少社交接触。在必要时才出门，比如去买东西或者去看医生。如果还没有接种，就更应该减少外出。

《新明日报》记者昨天走访全岛不少商场。虽然昨天是周六，位于裕廊西的裕廊坊人潮明显没有以往多，年长者也减少。根据SpaceOut资料，裕廊坊多数时段都不拥挤。

一名到商场超市买必需品的欧女士（74岁，包装工人）说，她平时需要工作，周六才有时间来添购必需品。

“我每个星期天则会到疗养院探望丈夫。现在疫情更严重，我就更严格遵守两点一线的生活，不是工作就是在家。”

SpaceOut也显示昨天乌节路的313@Somerset人流量达到顶限，据记者的观察，人流多为年轻人，但没有之前拥挤。在东部淡滨尼的淡滨尼广场、世纪广场与Tampines 1这三座商场，人潮比平日减少大约两三成，年长者也明显少了很多。

兀兰长堤坊部分区域如小吃摊位和超市等，多数为年轻家庭和年轻人，年长者仅占少数。另外，约七名身穿红衣的安全管理大使在各楼层巡逻。

商场内的食阁几乎没有年长者坐下来喝茶聊天。

等候巴士回家的赖亚财（69岁，清洁工）受访时说，因为单日病例更多，这段期间会打包回家，减少堂食，“有时在外面做工没有办法……也是一个人吃而已。”

与朋友前来购物的王小姐（29岁，行政人员）告诉记者，疫情前想要购物时就到商场边走边逛，现在则会在家想列好清单，缩短逛街时间。她表示，目前商场人潮有所减少，但还是会加强防疫。