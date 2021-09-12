男子正华自然公园骑脚踏车摔伤 民防部队赶到施救

一名脚踏车骑士在武吉班让正华自然公园骑车时，不知何故突然“翻车”，惊动民防部队到场救援。

网民Esther Eu今早9时06分在面簿群组Singapore Hikers贴文，指一名脚踏车骑士在正华自然公园骑车时，不知何故突然“翻车”受伤。

Esther Eu在贴文中说，受伤的脚踏车骑士右脚踝扭伤，但相信已经没有大碍。

她接着说，自己过去几个月在不同自然公园都看见有人受伤，因此希望提醒其他公众无论是骑车或远足时都千万要小心，一定要采取相应的安全措施。

根据Esther Eu上载的两张照片，一张可见一辆红犀牛轻型消防车停在自然公园内一条走道旁的草地。

另一张则可见一辆救护车停在走道上，约四五名救护人员在一旁，相信在检查受伤脚踏车骑士的伤势。

民防部队受询时证实，当局今早8时20分接到通报，过后将一人送往陈笃生医院救治。

另外，本地近来发生多起公众在野外需要民防人员救助的事故，第一起相信是一名17岁的少年在金文泰树林内受伤，民防人员摸黑徒步两公里才将他解救出来的事故。

这起事故发生在国庆日（8月9日），一家三口到金文泰树林远足时，17岁儿子跌倒受伤，民防部队接到通报后启动拯救行动。救护人员徒步两公里后，终于在晚上7时45分左右抵达出口，在该处等候的医务人员也火速将伤者送院。

8月14日早上，一名30来岁的脚踏车骑士在中央集水区自然保护区内的万礼T15小径骑车时，疑似因心脏骤停而需要民防部队救援。

意外发生时幸亏有医生路过，在救援人员抵达前对骑士施以心肺复苏术，成功保住骑士一命。

骑士过后也被送入院治疗。