疫情下零售与餐饮店月增1000新业者 比结业的多

疫情期间新开张的零售和餐饮店，比结束营业的多，以零售和餐饮业来说，每个月平均有1000家新业者进入市场。

新加坡会计与企业管制局的数据显示，今年1月至8月间，总共有4万4317间公司注册成立，比结束营业的3万3230家公司来得多，房地产咨询顾问莱坊（Knight Frank）的报告也显示，去年6月到今年6月的一年间，每个月平均至少有1000家零售和餐饮店开张。

新加坡国立大学商学院房地产系主任程天富教授对《星期天时报》说，受疫情影响关店腾出来的空间，会有新商店取代，商场业主要打造新鲜感，也会引进新零售商店和租户。

很多本地和国际餐饮店都扩大营业，例如来自美国的汉堡店Shake Shack，在8月间于滨海湾花园开了第七间分店，海底捞在本月新开了两间。

两个星期前刚在赞美广场（Chijmes）开了第二间酒吧的老板维杰（32岁）说，这里地点很好，他不能等情况好转才开店，他也知道如今做生意不容易，但他会尽力而为。

一些扩大营业的本地零售店包括本地皮具和文具品牌Bynd Artisan。

它上个星期搬到爱雍乌杰大四倍的店面。服饰品牌Love, Bonito聘请了近200个兼职店员到旗下5间商店工作。婴儿产品店Mothercare则趁疫情期间装修店面，添加手推车测试空间和婴儿用具清洗服务。