龟屿年度进香季节船票后天起开售 日限500人

（早报讯）每年农历九月，龟屿岛进香季节都会吸引上万人参与。为了管控人潮，欲在10月6日至11月4日到龟屿岛的公众，须在后天（9月14日）购票通道开放后，先在网上购买船票。

新加坡土地管理局今天发布文告指出，进香季节期间，龟屿岛每天最多接纳500名访客，每小时启程的渡轮也只能载送50名乘客，与去年的人潮管理措施相似。

由于庙宇和圣墓的人数限制分别为30和15人，访客预计需要排队才能进入这些宗教场地。土管局呼吁公众避免在周末登岛，另外也不能在岛上过夜或携带宠物。

从滨海南码头启程的渡船，第一趟和最后一趟的出发时间分别是早上7时和下午4时。访客可从https://islandcruise.com.sg/online-booking/预订船票，并在预订时点击“Kusu Pilgrimage 2021”（龟屿进香季节2021）的选项。

成功预订者将通过电邮，收到确认通知。新加坡岛屿渡轮私人有限公司（Singapore Island Cruise & Ferry Services，简称SIC）是唯一获准在进香季节，从滨海南码头载送访客到龟屿岛的渡轮公司。公众需要在他们的柜台出示电邮通知，才能获取船票。

另外在这段期间，滨海南码头的停车场也不会在周末和公共假期开放，公众可以选择从滨海湾花园The Meadows停车场，乘坐免费的接驳巴士到码头。接驳巴士的运行时间为周末和公共假期的早上6时到晚上8时，每趟之间的等候时间为15到20分钟。

同时，所有在进香季节期间到圣约翰岛的渡船，于返回滨海南码头的途中，都不会停在龟屿岛。私人渡船和游艇，也禁止停泊于龟屿岛的码头。