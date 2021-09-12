教育部发自助检测仪 所有小学生应在开学第一周在家检测

（早报讯）随着9月学校假期结束，学校明天开课，教育部长陈振声鼓励所有家中有小学生的家庭，在开学第一个星期使用政府发放的自助检测仪，为孩子做检测。

陈振声今天（9月12日）在面簿贴文上说，面对社区确诊病例上升，政府将加紧努力，确保学生、教师和其他学校职员的安全。这包括在第四学期的第一周，向每一名小学生发放三个自助检测仪。

他说：“我们鼓励所有家庭在这个星期协助学生自我检测，以熟悉自助检测仪的使用方法。这也能成为一次性的全面检测，确保孩童是安全的。”

陈振声提到，为减少病毒在校内传播的风险，未来可能要求学生进行额外的自我检测，会用到另外两个自助检测仪。接下来，政府将视情况，发放更多自助检测仪。

他也呼吁家长，不要在孩子身体不舒服，或是家庭成员接获隔离令时，让孩子上学。

除此之外，本地学校会继续维持严谨的安全管理措施。陈振声指出，戴好口罩、维持良好个人卫生等防疫措施，至今让本地学校减少了校内传播的风险。此外，小学的课程辅助活动也将继续暂停。

陈振声也强调，学校一旦出现确诊病例，依然会快速让病例和近距离接触者接受隔离，围堵并遏制病毒传播，尽可能减少其他师生及他们家人的感染风险，以及对他们所造成的干扰和不便。“采取这项可持续的应对方针，将确保我们的孩子能在安全环境中学习。”

他指出，至今感染冠病的孩童只出现轻微症状，但人们不能对冠病的风险掉以轻心。“我们吁请大家鼓励亲友接种冠病疫苗，减少对还未能接种孩童的风险。保障我们孩童的安全，必须靠整个社会集体的努力。”