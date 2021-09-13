（早报讯）如果我国接下来每日新增病例居高不下，投资者或持续交投谨慎，本地股市本周走势预料疲软。

由于投资者担心持续的病毒传播会破坏经济复苏和造成通胀上升，美国股市上周五收低，这是自6月中旬以来最差的一周。

今天值得关注的股票如下：

*Prime美国房地产投资信托（Prime US Reit）今早表示，在旧金山与WeWork Companies子公司的租约，所拥有的保障包括对方须履行承诺，例如承担月租至2022年底。

当地媒体报道WeWork将关闭在Emeryville第一座办公大厦的共享办公业务。信托管理公司目前正与租户WeWork洽谈租约责任。

由于以上担保，信托预料时间不会对信托本财年的每单位派息造成影响。

*亚腾资产管理公司（ARA Asset Management）今早表示，若香港上市的物流地产平台ESR Cayman完成对它的收购，旗下四个证券和票据将发生“控制权转换事件”（Change of Control Event）。

信托早前宣布，对方将以52亿美元（70亿新元）对它做出提出收购建议。

*惠胜置地（Hatten Land）今早要求暂停交易。

*飞龙集团（Fragrance Group）今早要求停牌。集团的收购献议已在上周五下午5时30分截止。

*新交所监管公司（SGX Regco）要求达阔水技术（Darco Water Technologies）在9月17日前发布详细报告，以披露投资于高邑污水处理项目的进展，以及法律顾问的看法（input）。